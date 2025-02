PF solicita investigação de senador do PL por supostos desvios de emendas

A Polícia Federal solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para investigar o senador Eduardo Gomes (PL-TO), atual 1º vice-presidente do Senado, por suposto envolvimento em desvios de recursos de emendas parlamentares.

A suspeita está relacionada a repasses feitos para a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Segundo a PF, há indícios de irregularidades nos contratos firmados pela companhia com empresas privadas para execução de obras e serviços.

Segundo as investigações da PF, foram encontradas mensagens que revelam cobranças de valores feitas por um ex-assessor do senador Eduardo Gomes ao secretário parlamentar do deputado Josimar Maranhãozinho, Carlos Lopes.

Lopes é apontado como responsável pela elaboração de ofícios e planilhas e também é investigado por supostas articulações de emendas com outros parlamentares a pedido de Maranhãozinho.

A PF informa que a cobrança refere-se a um "saldo devedor" no valor de R$ 1,3 milhão. O ex-assessor mencionado é Lizoel Bezerra, que trabalhou para o senador Eduardo Gomes.

Na comunicação, Lizoel solicitava que pelo menos R$ 150 mil fossem pagos no mesmo dia devido a uma suposta viagem. “Bom dia, amigo. Me dá uma posição. Homem tá na agonia. Pagar contas e viajar”, dizia a mensagem enviada a Carlos Lopes.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Emily Melo, repórter do Núcleo de Política e Economia)