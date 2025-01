PF apreende arma de Daniel Silveira após determinação de Moraes

política

Deputados de oposição querem que Lewandowski dê explicações sobre encontros com ONG do PCC

Os ministérios confirmaram as reuniões. A ONG Pacto Social & Carcerário foi chamada para tratar de um plano para mitigar as más condições das prisões brasileiras, e também para apresentar reclamações sobre as más condições de alimentação na prisão federal da Papuda, em Brasília.