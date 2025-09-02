Capa Jornal Amazônia
PF indicia mulher que hostilizou Dino em avião às vésperas do julgamento de Bolsonaro

Estadão Conteúdo

A Polícia Federal (PF) indiciou uma passageira que gritou e tentou agredir o ministro do Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante um voo de São Luís (MA) para Brasília, na tarde desta segunda-feira, 1º. Ela foi indiciada por injúria qualificada e incitação ao crime.

Dino viajava a Brasília para a primeira sessão do julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O julgamento teve início na manhã desta terça-feira, 2.

De acordo com a assessoria do magistrado, ele estava trabalhando de cabeça baixa enquanto aguardava a decolagem da aeronave. A mulher indiciada entrou e afirmou, aos gritos, que o avião "estava contaminado" e que não respeita "essa espécie de gente".

Ela tentou chegar ao assento do ministro enquanto gritava "o Dino está aqui", o que, segundo a assessoria, era uma tentativa de incitar uma rebelião a bordo. A mulher foi impedida de se aproximar pela segurança do magistrado e advertida pela comissária-chefe da cabine.

Um agente da PF lotado no aeroporto de São Luís foi acionado e comunicou a segurança do ministro Flávio Dino que a superintendência de Brasília seria informada do ocorrido. Quando o avião chegou ao destino, a mulher foi levada por agentes da PF para prestar esclarecimentos.

