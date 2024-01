PF identifica 'núcleo político' e apreende computador com ex-assessor do deputado Alexandre Ramagem

A Polícia Federal (PF) revelou, nesta segunda-feira (29), a existência de um "núcleo político" dentro da organização criminosa responsável pela espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência (Abin). De acordo com as investigações, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, estaria vinculado a esse núcleo.

A PF cumpriu mandados de busca e apreensão em nove endereços, incluindo a residência de férias da família Bolsonaro em Angra dos Reis (RJ). Durante a operação, um computador da Abin foi encontrado na residência do militar Giancarlo Gomes Rodrigues, também alvo das ações da PF.

Giancarlo, ex-assessor do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-chefe da Abin no governo Bolsonaro, teve seu domicílio vasculhado pela PF. A esposa do militar é servidora da agência. O computador apreendido será periciado para determinar o responsável pelo seu uso.

Segundo os autos do processo, a PF suspeita que “Giancarlo Gomes Rodrigues, por determinação de Alexandre Ramagem, teria feito monitoramento injustificado do advogado Roberto Bertholdo, que teria proximidade com os ex-deputados Joice Hasselmann e Rodrigo Maia, à época tidos como adversários políticos do governo”.

“Conforme informações policiais, Giancarlo Gomes Rodrigues é militar e à época dos fatos estava cedido à Abin, tendo sido lotado no Centro de Inteligência Nacional (CIN), operando a ferramenta First Mile, cujo desvirtuamento é objeto de enfoque nas investigações em curso. A sua conduta apurada até aqui permite a suposição de que a busca e apreensão possa desvelar elementos relevantes para o progresso das apurações em desenvolvimento.”