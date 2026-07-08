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Política

PF faz buscas por armas e munição na residência de Bolsonaro em Brasília

Segundo a defesa, o mandado de busca foi autorizado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes

O Liberal
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Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado. Atualmente, cumpre prisão domiciliar. (Carlos Moura/Agência Senado)

A Polícia Federal (PF) realizou, nesta terça-feira, buscas na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, no bairro Jardim Botânico, em Brasília. Segundo a defesa, o mandado autorizava a busca e apreensão de armas de fogo, munições, acessórios e documentos de registro, mas nenhum desses itens foi encontrado.

De acordo com os advogados, a medida foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A operação foi confirmada pela Polícia Federal, que não divulgou detalhes sobre o cumprimento do mandado. Segundo interlocutores da PF, a ação durou menos de uma hora.

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Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 24 de março, por decisão de Moraes, para tratamento de uma broncopneumonia. No último dia 3 de julho, o ministro manteve a medida após o término do prazo inicial de 90 dias e determinou a revogação do Registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) do ex-presidente, além da apreensão imediata de todas as armas de fogo vinculadas a ele.

Na decisão, Moraes afirmou que a condição atual de Bolsonaro é incompatível com a posse de armas de fogo.

Em resposta ao STF, a defesa informou que, das dez armas citadas na decisão, duas haviam sido entregues à Polícia Federal em 2023 por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), enquanto as outras oito estariam sob guarda do Batalhão de Polícia do Exército, em Brasília. Com isso, Moraes determinou que o Exército encaminhasse essas armas à PF em até 48 horas.

No último domingo (6), o Comando do Batalhão de Polícia do Exército informou ao STF que apenas seis das oito armas indicadas pela defesa estavam sob sua guarda e foram entregues à Polícia Federal. As outras duas não foram localizadas, dando origem a um novo desdobramento sobre o paradeiro do armamento.

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