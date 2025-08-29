PF cumpre 12 mandados e investiga fraudes no transporte escolar em Brasil Novo, no Pará

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (29), a Operação Rota de Hermes, no município de Brasil Novo, região sudoeste do Pará. O objetivo foi desarticular possível esquema criminoso voltado à prática de crimes contra a administração pública, especialmente fraudes em procedimentos licitatórios, corrupção, lavagem de dinheiro e outros delitos correlatos no âmbito da prestação do serviço de transporte escolar.

Para aprofundar as investigações e coletar novos elementos de prova, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais, nas cidades de Brasil Novo, Medicilândia e Altamira, na mesma região sudoeste estadual.

Até o momento, a PF apreendeu cerca de R$ 328 mil em espécie, veículos de alto padrão e joias. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Altamira, para as medidas legais cabíveis.

A Polícia Federal também já identificou indícios de precariedade na prestação do serviço de transporte escolar oferecido a crianças da rede pública, com a utilização de veículos improvisados, desprovidos de cintos de segurança e assentos adequados.

Também foi constatado que os valores pagos pelo município, conforme previstos nos contratos licitatórios, não correspondem à qualidade do serviço efetivamente executado, cuja execução é custeada com recursos federais oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE). A PF também apura a subcontratação irregular e utilização de empresas de fachada.