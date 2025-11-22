Capa Jornal Amazônia
PF coloca médicos de plantão em tempo integral para Bolsonaro

Estadão Conteúdo

A Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal escalou médicos da corporação para ficarem de plantão em tempo integral à disposição do ex-presidente Jair Bolsonaro, diante de fragilidades apontadas pela defesa no estado de saúde dele.

Não existe plantão médico na superintendência, mas um esquema especial foi montado neste sábado, 22, por causa da prisão preventiva do ex-presidente.

Os médicos particulares de Bolsonaro também terão acesso ao local, conforme autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).

Já na manhã deste sábado, um segurança de Bolsonaro foi ao local para entregar uma caixa com diversos remédios de uso contínuo. Dentre eles havia, por exemplo, um medicamento usado para dores de origem neuropática (provocadas por lesões nos nervos).

