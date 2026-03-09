Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Pesquisa Realtime/Bigdata mostra Flávio Bolsonaro com 38% e Lula com 34% dos votos em São Paulo

Estadão Conteúdo

Pesquisa Realtime/Bigdata realizada com eleitores do Estado de São Paulo sobre a disputa presidencial de outubro deste ano mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na liderança das intenções de voto, com 38%, contra 34% do presidente e pré-candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ratinho Jr. (PSD) pontua 9% e Romeu Zema (Novo) 4%. Brancos e nulos somam 5% e não sabem ou não responderam 6%.

No cenário com Eduardo Leite (PSD), que aparece com 5% das intenções de voto, Flávio pontua 39% e Lula 35% no Estado de São Paulo; Romeu Zema soma 5%. Quando o candidato do PSD é Ronaldo Caiado, que aparece com 6% das intenções de voto no Estado, Flávio aparece com 39%, Lula com 35% e Zema com 4%.

No quesito rejeição, Lula lidera a mostra em São Paulo com 49%, seguido de Flávio com 45%, Eduardo Leite 26%, Caiado 25%, Ratinho Jr 24% e Zema 23%.

O instituto perguntou aos eleitores de São Paulo sobre a avaliação do trabalho do presidente Lula: 56% desaprovam e 40% aprovam.

A pesquisa está registrada sob número BR-01902/2026, foram realizadas 2.000 entrevistas com eleitores do Estado de São Paulo, entre os duas 6 e 7 de março. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%.

