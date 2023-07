Personalidades paraenses se manifestam após nomeação de Celso Sabino para o Turismo

A nomeação de Celso Sabino (União-PA) como ministro do Turismo foi oficializada nesta sexta-feira (14). Momentos depois, diversos gestores municipais do estado se manifestaram à respeito da nomeação que já era aguardada há pelo menos um mês. O paraense assume uma pasta com despesas previstas de R$ 2,15 bilhões, segundo o Portal da Transparência, fator que entusiasma representantes da área no Pará, estado procurado por apenas 3,9% dos turistas brasileiros, segundo o último resultado da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua).

Logo após a nomeação oficial, o governador do estado, prefeitos e outras personalidades de vários municipios paraenses se manifestaram nas redes sociais. Helder Barbalho (MDB) usou seu perfil no Twitter e no Instagram para felicitar o novo ministro, afirmando que o Pará vive um momento histórico.

“Desejo sucesso ao novo ministro Celso Sabino, que foi escolhido para ser o Ministro do Turismo no governo do presidente Lula. O Pará vive um momento histórico com dois ministros representando e orgulhando o nosso Estado. Festejo também que o Secretário da SECTET/PA, Hélio Leite, que vai ocupar a vaga na bancada paraense como Deputado Federal. Que o nosso Pará cresça e se desenvolva cada vez mais”, publicou Helder em seus perfis nas redes sociais.

Nélio Aguiar, presidente da Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará (Famep) e prefeito de Santarém, uma das regiões mais requisitadas para turismo, desejou sucesso e investimentos no Pará.

“Parabenizo Celso Sabino (União Brasil), pela nomeação como Ministro do Turismo. Seu compromisso com o desenvolvimento do turismo serão fundamentais para impulsionar nossa economia e promover o potencial do Pará e Santarém como destino turístico. Sucesso nessa nova jornada!”, escreveu em seu perfil no Twitter.

Celso Sabino também se manifestou após ser confirmado oficialmente pelo presidente da República. Através de seu perfil no Twitter, o novo ministro agradeceu a confiança do presidente Lula. “Agradeço ao presidente pela confiança, agradeço a minha bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados e assumo, com responsabilidade, com muita disposição e vontade de fazer com que o Turismo no nosso País signifique aquilo que significa em outras nações, com mais emprego, mais renda e mais desenvolvimento trazendo divisas pra favorecer a construção do Brasil que todos nós queremos”, publicou logo após a nomeação.

Sai Sabino, entra Leite

Com a saída de Celso Sabino para a pasta do Turismo, o experiente Hélio Leite, que já foi prefeito de Castanhal, deputado estadual e federal em outros mandatos, assume a vaga na Câmara dos Deputados. Hélio, que é o atual secretário de Ciência e Tecnologia do estado, garante que as conversas com Sabino se mantiveram ao longo do tempo e que pretende elaborar projetos com foco na infraestrutura de rodovias e Educação.

“Tenho projetos que espero fazer andarem. Um deles trata da concessão de bolsas a alunos de universidades fedeerais que estejam no CADúnico, da duplicação da BR de Castanhal a Santa Maria, trecho crítico. quando estava no primeiro mandato,bancada destinou R$ 57 milhões em 2017. Também queremos trazer recursos para fazer o elevado na rodovia PA de acesso ao Tauá, na entrada no Mosqueiro. São dois pontos fundamentais para começar o trabalho”, disse Hélio Leite, que agora fica à espera da convocação para assumir a vaga de Sabino.