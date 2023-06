Perícia no celular de Mauro Cid encontra planos de golpe para manter Bolsonaro no poder

Perícia no celular apreendido do coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), indica que ele participou de planos para manter o ex-presidente no poder, após a derrota nas urnas para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nas eleições 2022. A Polícia Federal extraiu do aparelho trocas de mensagem, áudios e até troca de documentos sobre movimentos golpistas.

De acordo com apuração do G1 Nacional, foram identificadas tratativas para decretação do Estado de Defesa e uma minuta para decretação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que permite exclusivamente ao presidente da República convocar operação militar das forças armadas, em graves situações de perturbação da ordem.

Mauro Cid foi preso e encaminhado ao quartel do Exército em Brasília, durante operação da PF, no início de maio deste ano. Ele é acusado de fraude sanitária por incluir dados falsos de vacinação contra a Covid-19 no sistema do Ministério da Saúde, que favorecem a própria família, o ex-presidente e a filha caçula dele, Laura.

Em depoimento realizado na terça-feira (06) , o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi questionado pela PF sobre o material encontrado em seu celular, mas ficou em silêncio. Vários interlocutores dele, identificados na perícia, também estão na mira da corporação, mas alguns nomes ainda são mantidos sob sigilo, pelo cargo de destaque que ocupavam.

Outros investigados já estão sendo chamados para depor ou foram detidos na mesma operação que prendeu Cid. Foram flagrados nas tramas para um golpe o ex-major do Exército Ailton Gonçalves Moraes Barros e o sargento Luis Marcos dos Reis, que também está preso e deve prestar depoimento esta tarde na sede da PF em Brasilia.