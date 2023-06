Mensagens de Cid mostram reunião secreta de Bolsonaro com vice-PGR Lindôra

Nas mensagens do celular do tenente-coronel Mauro Cid, analisadas pela Polícia Federal (PF), está o registro das reuniões secretas que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve com a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo. E isso ocorreu em um dos momentos mais letais da pandemia de covid-19, em 26 de março de 2021.

Bolsonaro se encontrava fora da agenda com Lindôra Araújo, desde o ano de 2020. Ele foi apresentado a Lindôra pelo então deputado federal Alberto Fraga (PL), na época amigo de Bolsonaro.

Bolsonaro chegou a prometer, num desses encontros, nomear Lindôra para a PGR. Atualmente, a vice-PGR é responsável por acompanhar o inquérito que investiga Cid.

Ao longo do ano passado, Lindôra se manifestou diversas vezes ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a anulação das provas obtidas com a quebra de sigilo telemático do ex-ajudante de ordens.

Na ocasião, Cid pediu a outro ajudante de ordens de Bolsonaro para buscar Lindôra em seu apartamento e a levar ao Palácio do Planalto. Às 9h19, Alencar informou que outro ajudante de ordens, Chagas, estava chegando ao Palácio do Planalto com Lindôra.

Na época da reunião, Bolsonaro estava sob pressão, com um número recorde de pedidos de investigação contra ele pendentes na PGR. A vice-PGR já se manifestou diversas vezes de forma favorável a Jair Bolsonaro.

Em novembro do ano passado, ela pediu ao STF o arquivamento de três pedidos para investigar o ex-presidente.

Já neste ano, ela opinou contra a busca e apreensão na residência de Michelle e Jair Bolsonaro no caso das carteiras de vacinação falsas, argumentando que o ex-presidente não necessariamente sabia da fraude cometida em seu nome.