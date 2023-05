Esposa de Mauro Cid admite à PF que usou certificado de vacinação falso, diz site

Em depoimento à Polícia Federal, na tarde desta sexta-feira (19), Gabriela Cid, esposa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, admitiu que usou certificado de vacinação falso, de acordo com uma fonte da investigação ouvida pelo G1 Nacional. Ela declarou, ainda, que a responsabilidade pela inserção dos dados falsos foi de seu marido.

VEJA MAIS

A PF apura suposto esquema de inclusão de dados falsos sobre vacinação contra covid-19 em sistema do Ministério da Saúde. De acordo com as investigações, teriam sido inseridas informações falsas no cadastro do então presidente Jair Bolsonaro, da filha dele, Laura, de 12 anos, de Mauro Cid, Gabriela e das três filhas do casal, entre outros.

Mauro Cid está preso desde 3 de maio por suspeita de envolvimento no caso. Ele ficou em silêncio durante seu depoimento à PF, nesta quinta-feira.