Pedro Guimarães deve ser substituído por uma mulher na presidência da Caixa

Após vir a público a investigação do Ministério Público Federal sobre a conduta do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o presidente Jair Bolsonaro resolveu que irá substituí-lo por uma mulher, Daniella Marques, atual secretária especial de Produtividade e Competitividade e parceira do ministro da Economia, Paulo Guedes. A informação foi publicada inicialmente pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo, e confirmada pela colunista Carla Araújo, do UOL, por três fontes próximas ao presidente.

Segundo a jornalista Carla Araújo, a decisão de Jair Bolsonaro se deu durante uma reunião na manhã desta quarta-feira (29) no Planalto.

Daniella está no governo como braço direito de Paulo Guedes, com quem trabalha na iniciativa privada desde 2012. Ela é formada em administração pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro e tem MBA em finanças pelo Ibmec/RJ, além de ter atuado por 20 anos no mercado financeiro.

Pedro Guimarães é investigado por assédio sexual e assédio moral. Algumas funcionárias o denunciaram ao Ministério Público e o processo corre em segredo.