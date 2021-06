Pazuello deve entrar em lista de investigados, anuncia Renan Calheiros

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello deve deixar a condição de testemunha e será oficialmente investigado na CPI da Covid. A iniciativa é do relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), que anunciou ontem que a comissão entra numa nova fase da apuração dos fatos. No entanto, ele não deu mais informações, como quem seriam as pessoas que passariam para essa condição e quais os motivos para isso. O relator tem dito a interlocutores que vai apenas aguardar algumas "caracterizações de irregularidades" na próxima semana para depois apresentar uma lista para análise dos parlamentares de seu grupo na comissão.

"Eu queria aproveitar também a oportunidade para comunicar que nós estamos ultimando estudos para evoluirmos de fase na investigação. A partir de agora, nós vamos, com relação a algumas pessoas que por aqui já passaram, tirá-las da condição de testemunha e colocá-las definitivamente na condição de investigados para, com isso, demonstrar a fase seguinte do aprofundamento da nossa investigação", disse.

No caso de Pazuello, a crise no abastecimento de oxigênio no Amazonas e o incentivo à cloroquina, medicamento ineficaz no tratamento de Covid-19, são alguns dos elementos que comprovariam a necessidade de tornar o ex-ministro investigado. Outro nome que deve ser incluído no rol dos investigados é o do braço direito de Pazuello, o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, que depôs na comissão na última semana e que também participou dos atos citados.

Provavelmente, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, também poderão deixar a condição de testemunha e passar à de investigado. Ainda não há, no entanto, consenso sobre a situação dos dois entre os integrantes do chamado 'G7', grupo de integrantes de oposição e independentes da CPI.A cúpula da CPI cogita mudar a condição dos depoentes para ter maior facilidade no acesso aos documentos. No caso da quebra de sigilo telefônico, por exemplo, já há questionamentos na Justiça justamente porque os alvos da medida não são formalmente investigados.

Após a sessão de ontem, o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), confirmou que a comissão já discute a mudança para a categoria de investigados de alguns personagens, com a "hipótese pela natureza e circunstância do que a CPI até agora já apurou". Randolfe foi questionado e apontou que Pazuello e Franco, na sua visão, são nomes que devem ser enquadrados nessa nova condição. "No meu entendimento, são dois personagens que devemos já avançar, que anteriormente compareceram na condição de testemunha e que agora devem já passar para a categoria de investigados. Por óbvio, essa decisão não pertence a mim, pertence ao senhor relator, que já nos comunicou que pretende compartilhar essa decisão conosco", acrescentou.