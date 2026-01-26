Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Paulinho da Força lança pré-candidatura ao Senado com apoio de Hugo Motta

Estadão Conteúdo

O deputado federal e presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força (SP), anunciou neste domingo, 25, ao lado do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), no dia em que completou 70 anos, que disputará uma vaga no Senado nas eleições deste ano.

O evento reuniu lideranças de diferentes partidos, entre elas o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

O anúncio foi feito nas redes sociais. No vídeo, Hugo Motta discursa ao lado do parlamentar, diz que sentirá saudade do amigo na Câmara e afirma que ele agora tentará uma cadeira no Senado.

"Você deixará muitas saudades na Câmara dos Deputados, mas que nós estaremos vizinhos, trabalhando juntos, porque se Deus quiser você terá a oportunidade de chegar ao Senado Federal para representar o povo de São Paulo", afirmou Motta, em vídeo publicado no Instagram de Paulinho.

Paulinho já exerceu cinco mandatos como deputado federal. Em 2022, recebeu cerca de 64 mil votos, ficou como suplente e assumiu a vaga após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decretar a perda do mandato de Marcelo Lima, que deixou o Solidariedade depois da incorporação do PROS. O partido ingressou com ação por infidelidade partidária.

O deputado voltou ao centro do noticiário político após ser indicado por Hugo Motta para relatar o PL da Dosimetria, para reduzir a pena dos condenados pelo 8 de Janeiro. A proposta chegou a ser aprovada pelo Congresso, mas foi vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em 2020, Paulinho da Força foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos e dois meses de prisão por suposta participação nos desvios do BNDES. Em 2024, o próprio colegiado reverteu a condenação ao julgar um embargo de declaração, recurso que pede esclarecimento de pontos obscuros, omissos ou contraditórios de uma decisão judicial.

O entendimento foi de que não havia provas suficientes e que "a condenação do réu exigiria um grau de certeza não alcançado na instrução processual do presente processo".

Apesar da presença de diferentes lideranças partidárias em seu aniversário, parte dos convidados já está alinhada ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O chefe do Executivo federal trabalha para viabilizar o nome do ex-secretário estadual de Segurança Pública Guilherme Derrite (PP), que retornou à Câmara e é cotado para disputar o Senado. A tendência é que o grupo de Tarcísio privilegie partidos da base na composição da chapa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026

SENADO

PAULINHO DA FORÇA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

condenado e preso

PGR defende manutenção da prisão de Filipe Martins por acesso a rede social

A prisão preventiva de Martins foi decretada por Moraes após a identificação de um suposto acesso do investigado à rede social LinkedIn, conduta considerada incompatível com medidas cautelares

26.01.26 13h27

Paulinho da Força lança pré-candidatura ao Senado com apoio de Hugo Motta

26.01.26 12h38

POLÍTICA

Nikolas Ferreira compartilha vídeo que atribui queda de raio em ato político à 'vontade divina'

Raio atingiu participantes da "Caminhada pela Liberdade", organizada pelo parlamentar

26.01.26 12h27

Lula recebe Gianni Infantino, presidente da Fifa

26.01.26 11h33

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ENTENDA

Bolsonaro de volta para casa? Moraes envia à PF perguntas da defesa para sustentar prisão domiciliar

A corporação terá o prazo de dez dias para concluir a perícia e juntar o laudo aos autos.

19.01.26 18h02

crítica

Lula diz que Bolsonaro trouxe 'cassino para dentro das casas' dos brasileiros

O discurso de Lula vai ao encontro do discurso da equipe econômica do governo que critica Bolsonaro por não ter regulamentado as bets durante a expansão do setor

20.01.26 14h48

JUSTIÇA

TJPA atende pedido da Prefeitura de Belém, derruba liminar e decisão é alvo de críticas do Psol

Presidente do tribunal suspendeu decisão que paralisava sessão da Câmara; a vereadora Marinor Brito contesta efeitos econômicos e democráticos

22.01.26 11h26

ELEIÇÕES 2026

Nunes Marques propõe novas regras eleitorais a partir de 2026; saiba quais!

O temor é que as novas regras permitam e incentivem redes de financiamento privado de publicações antes da campanha oficial começar.

19.01.26 20h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda