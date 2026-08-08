Patrimônio de Nikolas Ferreira cresce de R$ 36 mil para R$ 3,8 milhões

O patrimônio declarado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) passou de R$ 36.820, em 2022, para R$ 3,8 milhões em 2026. O valor representa um crescimento de aproximadamente 10.488% em quatro anos, segundo os dados divulgados nesta sexta-feira (7).

Entre os bens informados pelo parlamentar estão aplicações financeiras e um imóvel avaliado em R$ 2 milhões. A propriedade ainda está financiada e, conforme a declaração apresentada à Justiça Eleitoral, possui saldo devedor de R$ 1,7 milhão. As informações são do portal Metrópoles.

VEJA MAIS

Bens declarados por Nikolas

A evolução patrimonial consta nos registros apresentados ao TSE para a nova disputa eleitoral. Em 2022, quando concorreu pela primeira vez à Câmara dos Deputados, Nikolas havia declarado pouco mais de R$ 36 mil em bens.

Quatro anos depois, o patrimônio informado chega a R$ 3,8 milhões. A declaração reúne diferentes tipos de ativos, incluindo investimentos financeiros e o imóvel adquirido pelo deputado.

Nikolas Ferreira disputa novamente uma vaga de deputado federal por Minas Gerais. Antes de chegar à Câmara dos Deputados, ele concorreu ao cargo de vereador de Belo Horizonte nas eleições de 2020, pelo PRTB, mas não foi eleito.

As declarações de patrimônio fazem parte das informações apresentadas pelos candidatos ao TSE durante o processo eleitoral e permitem acompanhar os bens registrados oficialmente pelos concorrentes em cada eleição.