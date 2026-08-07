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Política

Deputado diz que eleição é 'na base da compra de voto' e alega que frase foi tirada do contexto

Sargento Gonçalves fez a declaração durante entrevista na rádio 96 FM de Natal e justificou a fala

Estadão Conteúdo
fonte

Deputado diz que eleição é 'na base da compra de voto' e alega que frase foi tirada do contexto (Ag Senado)

O deputado federal Sargento Gonçalves (PL-RN) declarou, durante entrevista na rádio 96 FM de Natal, que sua campanha é consequência de um trabalho "na base da compra de votos". No programa Contraponto, conduzido pelo jornalista Diógenes Dantas, o político contou sua estratégia para conquistar eleitores:

"Eu acredito que a campanha, para mim, até pelo estilo de campanha, de mandato que eu tenho, é de fato uma consequência do trabalho desenvolvido na base da compra de votos".

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O entrevistador ainda questionou a fala, perguntando se o Sargento havia realmente falado em "compra de votos". Para isso, o policial militar respondeu: "Exato. Quem é do Rio Grande do Norte sabe que, infelizmente, ainda é um mal que ocupa a política do nosso Estado".

O deputado foi procurado pelo Estadão e não retornou até a data de publicação dessa reportagem. Ele divulgou um vídeo nas suas redes sociais alegando que a fala foi tirada fora de contexto, sendo usada de forma "covarde" pela mídia.

Segundo Gonçalves, sua afirmação durante a entrevista foi justamente para defender que ele não trabalha "na base da compra de votos".

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eleições 2026

deputado

PL

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voto

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Política
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