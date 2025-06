Patrimônio de Elon Musk tem queda de R$ 144 bilhões em meio a conflito com Trump

O empresário Elon Musk teve uma perda de US$ 25,8 bilhões (R$ 144 bilhões) em sua fortuna nesta quinta-feira, 05. A informação foi divulgada através do ranking de bilionários mantido em tempo real pela revista Forbes. A queda das ações da Tesla, empresa de Musk, foi a responsável pela perda do bilionário.

Além disso, também nesta quinta, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump fez ameaças ao empresário, citando encerrar os subsídios e contratos governamentais com empresas de Musk.

Mais cedo, na rede social X, o empresário publicou uma série de críticas ao presidente norte-americano, afirmando que, sem ele, "Trump teria perdido a eleição”. Em resposta, o parlamentar fez uma ameaça ao bilionário no Truth Social.

"A maneira mais fácil de economizar bilhões e bilhões de dólares em nosso Orçamento é encerrar os subsídios e contratos governamentais de Elon Musk. Sempre me surpreendi que Biden não tenha feito isso!", escreveu Donald Trump.