R70: 'Era muito trabalho', diz Elon Musk ao deixar o departamento de eficiência do governo Trump

Economia

PIB brasileiro cresce 1,4% no primeiro trimestre, puxado pela agropecuária, que teve salto de 12,2% no período.

IPVA

Proprietários de veículos com placas de finais 76 a 96 têm até esta segunda-feira para pagar o imposto com descontos de até 15%.

BELÉM

BREGA

Belém do Pará recebeu ontem um reconhecimento histórico: a Organização Mundial das Nações Unidas para o Turismo (OMT) concedeu à cidade o título de “Capital Mundial do Brega”. O anúncio foi feito em Segóvia, na Espanha, durante a 123ª reunião do Conselho Executivo da entidade. O título foi concedido sob a liderança do ministro do Turismo do Brasil, Celso Sabino, que atualmente preside o Conselho Executivo da ONU Turismo.

CONQUISTA

A honraria foi entregue a Celso Sabino pelo secretário-geral da entidade, Zurab Pololikashvili. Em vídeo gravado para as redes sociais, Zurab mencionou ainda o prefeito da cidade de Belém, Igor Normando. O ministro celebrou a conquista direto de Segóvia, onde presidiu a reunião do Conselho Executivo da ONU Turismo, que elegeu a primeira mulher a assumir a secretaria-geral do órgão, Shaikha Nasser Al Nowais, candidata dos Emirados Árabes Unidos.

VOLKSWAGEN

INVESTIGAÇÃO

O juiz do Trabalho Otávio Bruno da Silva Ferreira, titular da vara do Trabalho de Redenção, realizou, ontem, uma audiência histórica. Foi a oitiva de testemunhas do processo movido pelo Ministério Público do Trabalho contra a Volkswagen do Brasil. A montadora é acusada de escravizar centenas de trabalhadores rurais entre 1974 e 1986, em um projeto de pecuária e extração de madeira na fazenda Vale do Cristalino, no sul do Pará. Ação pede R$ 165 milhões em indenizações.

GOVERNO

GASTOS

O Governo do Pará apresentou à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), nesta semana, o relatório de metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2025. Foram apresentadas as despesas nas principais áreas, como educação, saúde, segurança e infraestrutura.

ÁREAS

De acordo com os dados apresentados, entre janeiro e abril deste ano, o Governo do Pará gastou R$ 126 milhões em educação; R$ 50,6 milhões em saúde; R$ 43,7 milhões em segurança; e R$ 1,3 bilhão em infraestrutura.

RECEITAS

A receita total no quadrimestre foi de R$ 19,8 bilhões, sendo R$ 10,2 bilhões oriundos de tributos estaduais e R$ 6,938 bilhões de transferências da União. O ICMS foi o destaque, com arrecadação de R$ 7,7 bilhões. A receita corrente total mais que dobrou em seis anos, passando de R$ 9 bilhões, em 2019, para R$ 18,6 bilhões, em 2025.

CRESCIMENTO

A receita própria também cresceu, saindo de R$ 5,5 bilhões para R$ 11,7 bilhões no mesmo período.

INÉDITO

TRANSPLANTE

O Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo (PSRM), em Belém, e o Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT) realizaram, nesta semana, a primeira captação de órgãos para transplante das unidades de saúde, após autorização dos familiares dos pacientes. O processo foi conduzido por membros das equipes multidisciplinares da Comissão Intra-Hospitalar de Órgãos e Tecidos (CIHDOTT), enquanto as atividades relativas ao ato da captação foram coordenadas pela equipe da Central Estadual de Transplantes (CET), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Pública - responsável por organizar, coordenar e regular as atividades de doação e transplantes.

TRANSNACIONAL

O diretor do Museu Goeldi, Nilson Gabas Jr., e outros quatro pesquisadores da instituição retornam de Iquitos (Peru), neste final de semana, com boas novas na bagagem. Durante a reunião anual da Rede Bioamazônia, formada por cinco países da Pan-Amazônia, foram definidas, dentre outras coisas, iniciativas para a COP 30. Dentre elas, uma exposição fotográfica e um encontro sobre manejo do fogo no espaço destinado, pelo Museu Goeldi, ao Banco Interamericano de Desenvolvimento Econômico e Social (BID), principal financiador da estratégia transnacional.

MITO

O tema foi escolhido no intuito de desmistificar a responsabilidade atribuída, de forma equivocada, a indígenas, quilombolas, ribeirinhos e comunidades tradicionais por incêndios na Amazônia. O Museu Goeldi, que completa 160 anos de pesquisa na Amazônia, em 2026, lidera um dos quatro grupos formados pela Rede Bioamazônia, o de Governança Indígena.

Em Poucas Linhas

► Sessenta famílias do distrito de Outeiro, em Belém, estão se preparando para contratar crédito rural por meio das linhas A do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e do programa Acredita, com financiamento via Banco da Amazônia (Basa). A prioridade será dada a projetos voltados para arranjos produtivos com manejo de açaí nativo, plantio de cacau e introdução de espécies florestais, como a andiroba. O volume total de recursos previstos ultrapassa R$ 2 milhões.

► Belém será sede do 1º Encontro Brasileiro de Autismo e Axé, que ocorrerá a partir das 17h deste sábado (31). Religiões de matriz africana debaterão o papel da religiosidade na inclusão de pessoas autistas em diversos espaços, entre elas, ambientes religiosos, devido às barreiras sensoriais e sociais que elas podem enfrentar, como barulho e estímulos sensoriais.

► O Regimento de Polícia Montada “Coronel Fontoura”, da Polícia Militar do Pará, realiza hoje, a partir das 8h, a 17ª edição do Concurso Hípico Coronel Fontoura, uma das mais tradicionais competições equestres do estado. O evento, que integra o calendário oficial da corporação, será realizado nas dependências do próprio regimento, localizado ao lado do Estádio Mangueirão, com entrada gratuita para o público.

► Cinco estudantes da Escola Estadual Marechal Cordeiro de Farias, em Belém, se destacaram na 2ª edição da Olimpíada Brasileira de Inovação, Ciência e Tecnologia (OBICT). Os classificados foram Alessa Vitória, Emilly Oliveira, Fernando Ferreira, Heitor Cordeiro e Thayla Rocha.

► A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) lançou a 12ª edição da Revista “In Formação”, que reúne pesquisas, textos originais e relatos científicos produzidos por pesquisadores da rede estadual de ensino.