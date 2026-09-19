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Política

Pastor pede habeas corpus preventivo para Marcola e Beira-Mar em carta a Fachin do STF

Em petição manuscrita, Oséas de Campos alegou que eventual sequestro dos dois líderes criminosos pela CIA poderia desencadear uma onda de violência no Brasil

Jéssica Nascimento
fonte

Edson Fachin. (Filipe Bispo/O Liberal (Arquivo))

Conhecido por encaminhar petições manuscritas ao Judiciário, o pastor Oséas de Campos apresentou ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, um pedido de habeas corpus preventivo em favor de Marcola e Fernandinho Beira-Mar, apontados, respectivamente, como líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV).

Datado de 2 de junho de 2026, o documento solicita que os dois sejam mantidos em um local cuja localização seja conhecida apenas pela Justiça, pelo Ministério Público e por seus familiares.

A petição chegou ao STF poucos dias depois de os Estados Unidos anunciarem a classificação do PCC e do CV como organizações terroristas estrangeiras. O anúncio foi feito em 29 de maio, e a medida entrou em vigor em 5 de junho, três dias após a data registrada na petição.

No pedido, Oséas afirma que um eventual sequestro de Marcola e Beira-Mar pela CIA, agência de inteligência dos Estados Unidos, poderia provocar um “salve geral” de violência em diferentes cidades e estados brasileiros.

A expressão “salve geral” é utilizada para descrever uma ordem coordenada para a prática de ataques criminosos. Em São Paulo, o termo ficou associado à onda de ataques atribuída ao PCC em maio de 2006, que atingiu unidades policiais, presídios e prédios públicos e foi seguida por uma reação violenta de agentes estatais e grupos de extermínio. O episódio ficou conhecido como “Crimes de Maio”.

No processo, Oséas aparece como impetrante, enquanto Marcola e Beira-Mar são identificados como pacientes. O governo dos Estados Unidos é apontado como autoridade no pedido.

Em decisão de 22 de junho, o presidente do STF negou seguimento ao habeas corpus. Segundo a decisão, a petição não indicava um ato concreto atribuído a uma autoridade que pudesse ser analisado diretamente pelo Supremo. Fachin também entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses que permitiriam à Corte examinar a questão desde o início.

 

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