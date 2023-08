Partido Cidadania tem reunião marcada por baixaria: 'picareta é você, seu cachorro'; veja o vídeo

A reunião da Comissão Executiva Nacional do Cidadania, realizada no último sábado (19), foi marcada por xingamentos entre seus membros, evidenciando o racha interno na sigla. Vídeo da reunião, realizada por vídeoconferência, começaram a circular nas redes sociais e mostram a baixaria.

Na ocasião, o comando do ex-deputado federal Roberto Freire, de 81 anos, foi questionamento por parte dos caciques da legenda, que o consideram uma pessoa “explosiva” e com dificuldade para lidar com opiniões diferentes das suas. Freire gritou com integrantes do Diretório Nacional e regional do Cidadania, entre eles Regis Cavalcanti (secretário-geral) e Nonato Bandeira (dirigente da sigla na Paraíba), que responderam no mesmo tom.

O desentendimento começou porque a maioria do comando do Cidadania decidiu que o partido deve integrar a base de apoio ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso. Porém, Freire é contra a adesão e ficou irritado. Ele defendia que a sigla ampliasse a federação PSDB-Cidadania, com uma aliança com os partidos ao Podemos e ao MDB, mas não conseguiu apoio suficiente.

Foi aprovada uma convocação do diretório nacional para reestruturar o comando da sigla por meio de eleições.

“Para resolver [a crise] o partido tem que ser todo chamado, e não apenas uma facção que tomou conta do partido e que acha que manda no partido. Quer mandar até no que eu penso, porque a grande reclamação não é de que o partido não cumpre o que decide, é porque eu tenho uma posição divergente de alguns que viraram lulo-petistas e que são adesistas e que eu não posso continuar sendo um crítico do governo”, disse Freire na reunião.

Ao defender Freire, o ex-deputado Daniel Coelho discutiu com o ex-deputado Regis Cavalcante, que foi chamado de “picareta e cínico”. “Picareta é você, seu cachorro”, rebateu Cavalcante.

A discussão continuou com os membros da sigla trocando ofensas como “vagabundo” e “m**da”.

Após as imagens da reunião serem divulgadas, o partido Cidadania divulgou uma nota assinada pelo seu presidente, Roberto Freire. Veja:

O lamentável embate interno que veio a público neste domingo (20), um episódio totalmente estranho à história do partido, é a demonstração cabal de que a superação do impasse a que chegamos só se dará a partir de um Congresso Extraordinário, com a radicalização do processo democrático no Cidadania.

Chamando todos os militantes a renovar o corpo dirigente e decidir os rumos do partido. Em 2022, fui o nome de uma unidade agora impossível. Mas a ruptura fora apenas adiada numa tentativa de acomodação de nossas contradições internas. Era esperado que a impossibilidade de reeleição, fruto do estatuto que aprovamos no último Congresso, deflagrasse uma irremediável disputa interna. Mas a unidade não se dará com a imposição de uma maioria eventual, como se viu numa votação cujo resultado foi de 13 votos a 11. O prolongamento de tal impasse apenas aprofunda a nossa crise.

Não tenho e nunca tive qualquer apego ao cargo – razão pela qual proponho o Congresso Extraordinário para mudar, democraticamente a partir da base, toda a direção. Tenho apego às nossas bandeiras e à existência do Cidadania como ator político influente no cenário nacional, apesar de nossa limitada dimensão.

A questão não é apoiar ou não o governo Lula, mas aderir de forma acrítica a valores que não são os nossos em nome de verbas e cargos. Nada disso condiz com nossa história como PCB, PPS e Cidadania. Nunca optamos pelo caminho mais fácil. Faço um apelo aos colegas, muitos deles também dirigentes históricos, para que abram mão de suas posições, como eu estou abrindo, em nome de um sonho que teve início há 100 anos.

Roberto Freire

Presidente Nacional do Cidadania