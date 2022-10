Eleições 2022: Cidadania anuncia apoio a Lula no segundo turno

O dirigente do Cidadania, Roberto Freire, já havia indicado na segunda-feira (3) que o partido iria apoiar o PT no segundo turno. Na tarde desta terça-feira (4), a Executiva Nacional do Cidadania aprovou o apoio à candidatura à Presidência da República de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As informações são da Agência Estado.

VEJA MAIS

Em nota oficial, o Cidadania cita "riscos de escalada autoritária" para justificar o apoio a Lula. "O partido avalia que Bolsonaro representa valores contrários aos seus princípios democráticos e republicanos, ao respeito às diferenças e aos direitos humanos, à defesa da ciência e da vida", diz a legenda.

Veja a nota do Cidadania na íntegra:

"O Cidadania decidiu, em reunião da Executiva Nacional, realizada nesta terça-feira (4), pelo apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, à Presidência da República diante dos riscos de escalada autoritária de um segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro.

O partido avalia que Bolsonaro representa valores contrários aos seus princípios democráticos e republicanos, ao respeito às diferenças e aos direitos humanos, à defesa da ciência e da vida

O desprezo de Bolsonaro às minorias, a condução desumana e incompetente da pandemia, que resultou em centenas de milhares de mortos, suas reiteradas tentativas de cercear órgãos de investigação, os ataques à imprensa e a jornalistas, nada disso merece mais quatro anos.

O Cidadania jamais deixou de se posicionar, ainda que respeitando, como respeitará neste caso, posições individuais de seus militantes e dirigentes. E não seria agora, nesse grave momento da vida nacional, que o partido assumiria a condição de mero espectador da realidade.

É preciso derrotar Bolsonaro democraticamente.

Roberto Freire

Presidente Nacional do Cidadania"