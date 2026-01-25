Capa Jornal Amazônia
Parlamentares paraenses participam do encerramento da caminhada de Nikolas Ferreira, em Brasília

Trajeto também foi marcado pela queda de um raio que deixou 30 feridos no local

O Liberal
fonte

Políticos paraenses comparecem a manifestação de Nikolas Ferreira no DF (Reprodução | Redes)

A chegada a Brasília da Caminhada pela Justiça e Liberdade, mobilização liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira, contou neste domingo (25) com a participação de lideranças políticas do Pará. Os deputados federais Éder Mauro, Delegado Caveira e a vereadora Ágatha Barra estão entre os que acompanharam o grupo no trecho final do percurso, demonstrando apoio político ao movimento na capital federal. Durante a manifestação, dezenas de pessoas precisaram de atendimento médico, após um raio atingir a concentração por volta das 13h, os números iniciais apontam que 30 manifestantes foram levados ao hospital.

Iniciada em Minas Gerais, a caminhada mobilizou apoiadores ao longo de vários dias e terminou com uma concentração na região central de Brasília. O ato foi marcado por discursos em defesa da justiça e da liberdade, além de críticas a decisões judiciais de grande repercussão nacional.

A presença de parlamentares paraenses foi destacada por apoiadores, inclusive paraenses, que compareceram à mobilização. Na chegada, Éder Mauro se pronunciou ao público presente. “Brasília está lotada, é por justiça e por liberdade. Acorda Brasil! É uma grande caminhada, estamos lutando por justiça e liberdade, de forma pacífica.”

Através das suas redes sociais, Éder Mauro e Delegado Caveira compartilharam a recepção dos apoiadores e palavras de protestante, chamando as pessoas a participarem da manifestação a apoiarem as reivindicações.

Ao seu lado, a vereadora paraense também usou suas plataformas para divulgar sua participação e ressaltou o simbolismo do ato e o descreve como um momento de luta por princípios. “Estamos lutando por justiça e liberdade e, principalmente, pelos presos de 8 de janeiro que foram injustiçados. E a gente não aceita mais isso”, destaca Barra.

Acidente no caminho

Um dos momentos mais tensos do trajeto também aconteceu durante a concentração dos manifestantes em Brasília, na praça do Cruzeiro, onde um raio atingiu o grupo e deixou feridos. Pelo menos trinta pessoas precisaram de atendimento médico imediato após o acidente, segundo confirmação do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF). As informações da corporação ainda apontam que setenta e duas pessoas precisaram de atenção logo após o ocorrido.

A concentração ocorreu durante fortes chuvas na tarde deste domingo e, conforme a corporação, 8 vítimas estão em estado grave. Do total de atingidos, uma parte não tiveram o estado de saúde compartilhado, devido a questões legais, conforme divulgado na grande imprensa. O número total de feridos pode sofrer alterações a medida que os atendimentos seguem na capital do país.

As trinta pessoas foram encaminhadas ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Há ainda cerca de oito vítimas do acidente em estado grave, apresentando condições instáveis.

.
