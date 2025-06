Parlamentares paraenses participam de ato em apoio a Bolsonaro na Avenida Paulista

O ex-presidente Jair Bolsonaro realiza, neste domingo (29), uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo. Com o lema “Justiça Já”, o ato reúne apoiadores políticos de Bolsonaro, entre eles parlamentares do Pará.

O deputado federal Éder Mauro (PL/PA) e seu filho, o deputado estadual Rogério Barra (PL/PA), estão entre os presentes na manifestação. Eles registraram bastidores do encontro com o ex-presidente no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, onde também fizeram discursos em apoio a Bolsonaro.

“Estamos aqui no Palácio dos Bandeirantes, com o capitão Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, em mais uma manifestação na Paulista, em prol da anistia humanitária para todos aqueles que estão sendo injustiçados”, disse Rogério em um vídeo publicado em uma rede social.

“Justiça e liberdade, já”, completou Éder Mauro.

Durante o encontro, o deputado Éder Mauro ainda foi questionado por Bolsonaro se deve concorrer ao cargo de senador nas eleições de 2026 e respondeu: “O senhor que vai decidir”.

Além deles, o deputado federal delegado Caveira (PL/PA), também está presente no ato e registrou fotos com Bolsonaro e Tarcísio de Freitas antes da manifestação. Em entrevista durante o ato, o parlamentar declarou que o momento é decisivo.

“É uma manifestação em prol de Bolsonaro, em prol da democracia, só estamos pedindo por justiça e por liberdade. O presidente vai dar o recado final, exigindo que nós, patriotas e conservadores, não sejamos perseguidos pelo Supremo Tribunal Federal”, disse.