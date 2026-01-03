Parlamentares paraenses a favor de ataque à Venezuela se pronunciam nas redes sociais; veja

Parlamentares paraenses usaram as redes sociais para comemorar o ataque dos Estados Unidos à Venezuela e a captura do presidente Nicolás Maduro, na madrugada deste sábado (03). As manifestações exaltam o enfraquecimento do regime venezuelano e associam o episódio ao colapso de governos considerados autoritários na América Latina.

O deputado federal Éder Mauro (PL-PA) afirmou que o regime venezuelano sempre funcionou como uma engrenagem “financeira, logística e ideológica” de sustentação do Foro de São Paulo. Para ele, com Maduro capturado, o projeto político começa a ruir. “Lula, Petro e os demais líderes alinhados a esse projeto já sentem o peso do que vem pela frente. Viva a liberdade!”, escreveu.





Na mesma linha, o deputado estadual Rogério Barra (PL-PA) comemorou a captura de Maduro e classificou o presidente venezuelano como um dos maiores símbolos da tirania na América Latina. Segundo ele, Maduro foi responsável por anos de sofrimento e miséria ao povo venezuelano. “Que a justiça seja feita e que ele pague, por muitos e muitos anos, por tudo o que causou. A esperança renasce”, declarou.



O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) também se manifestou em tom positivo sobre os acontecimentos. Sem mencionar diretamente o ataque, afirmou que regimes que perseguem, censuram e empobrecem seu povo não se sustentam. “Toda a América Latina merece liberdade, democracia e dignidade. Que a Venezuela reencontre o caminho da esperança. A liberdade sempre vence”, escreveu.

Já o deputado federal Delegado Caveira (PL-PA) publicou uma mensagem curta e direta sobre o episódio, afirmando que o ano começa “com o pé direito”, em referência à ofensiva norte-americana e à captura do presidente venezuelano.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)