Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Parlamentares e autoridades paraenses repudiam bombardeios na Venezuela

As manifestações apontam preocupação com a escalada militar e os interesses estratégicos por trás da ação

Gabi Gutierrez
fonte

Os parlamentares contrários chamam a atenção para a causa dos ataques (Fotos: Câmara dos Deputados | Alepa)

Parlamentares e outras figuras da política paraense também reagiram com críticas ao ataque dos Estados Unidos à Venezuela, ocorridos na madrugada de sábado (03). A ofensiva foi classificada como uma grave violação da soberania do país e um risco à estabilidade da América do Sul. As manifestações apontam preocupação com a escalada militar e os interesses estratégicos por trás da ação.

O ministro das Cidades, Jader Filho, declarou nas redes sociais o seu repúdio ao ataque dos EUA à Venezuela. "O regime comandado por Nicolás Maduro é inaceitável. Mas a intervenção militar estrangeira também é. Como sempre defendo: o multilateralismo e a soberania são essenciais pra ordem mundial. Bombardeios a um país, como ocorreu na Venezuela, violam o direito internacional e ameaçam a América do Sul como zona de paz.
Sigo ao lado do Governo do Brasil, porque acredito que a democracia não se impõe pela força. Se faz pela vontade popular.

O deputado federal Airton Faleiro (PT-PA) afirmou que os bombardeios e a captura do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama Cilia Flores fazem parte de uma estratégia desenhada pelo ex-presidente Donald Trump para atacar diretamente a soberania venezuelana. Segundo ele, é necessário questionar os reais interesses dos Estados Unidos ao promover ações que desestabilizam governos e colocam em risco a paz internacional.

Faleiro também associou a ofensiva ao interesse norte-americano nas reservas de petróleo da Venezuela, uma das maiores do mundo. “Normalizar esse tipo de intervenção abre caminho para mais violência, mais instabilidade e menos democracia”, alertou.

DTDUgbslQV_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">

A vereadora Lívia Duarte também condenou duramente a ação militar. Em publicação, classificou o episódio como uma “péssima notícia” para o início do ano e destacou que se trata da primeira intervenção militar direta dos Estados Unidos na América do Sul, com bombardeios à capital Caracas. Para ela, o ataque ameaça não apenas a Venezuela, mas toda a região.

DTC2pHyDhyh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">

“A ganância das empresas americanas pelo petróleo é sem limites e deve ser repudiada firmemente”, escreveu, ao prestar solidariedade ao povo venezuelano e alertar que outros países sul-americanos podem se tornar alvos no futuro.

Além deles, também se pronunciaram o ex-prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e a secretária de cultura do Pará, Úrsula Vidal. Na rede social, o ex-chefe do executivo municipal disse que "o interesse estadunidense é se apossar da riqueza petrolífera dessa nação sul-americana. Que o Brasil se pronuncie denunciando mais este crime contra nosso continente e exija a imediata cessação das hostilidades."

[INSTAGRAM=DTDYN1tjuh_]

Já Úrsula diz que o regime autocrata de Maduro e indícios de fraude nas eleições não justificam os bombardeios, que devem ser repudiados. "A guerra é pelo petróleo e sequestro da soberania do povo venezuelano", diz. 


 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Venezuela

Estados Unidos

Donald Trump
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

2026, ano eleitoral

Deputados paraenses avaliam 2025 e projetam cenário político para 2026

Parlamentares projetam análises para o ano de eleições majoritárias

04.01.26 9h30

tensão

Papa Leão XIV manifesta preocupação e diz que Venezuela deve permanecer independente

Pontífice falou sobre a necessidade de superar a violência e trilhar caminhos de justiça e paz

04.01.26 8h59

POLÍTICA

Tarcísio celebra prisão de Maduro e manda indireta para Lula

O governador de São Paulo afirmou que a Venezuela 'venceu a esquerda' e que o Brasil também vencerá em 2026

03.01.26 16h36

CRISE NA VENEZUELA

Com Nicolás Maduro capturado pelos EUA, quem governa a Venezuela agora?

Anúncio dos Estados Unidos sobre a detenção do presidente venezuelano gera incerteza política e levanta debate constitucional sobre a sucessão no país

03.01.26 16h32

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CRISE

'Um erro não justifica o outro', diz Helder sobre ataque contra a Venezuela

O governador do estado do Pará classificou como retrocesso histórico

03.01.26 9h52

POLÍTICA

Tarcísio celebra prisão de Maduro e manda indireta para Lula

O governador de São Paulo afirmou que a Venezuela 'venceu a esquerda' e que o Brasil também vencerá em 2026

03.01.26 16h36

internado

Moraes proíbe visita de pai de Michelle a Bolsonaro em hospital

Pedido foi apresentado pela defesa do ex-presiente

31.12.25 12h43

Política

Feriados e pontos facultativos para 2026 no Pará; veja a lista completa

Governo do Pará divulga decreto com os feriados nacionais, estaduais e pontos facultativos para 2026

22.12.25 18h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda