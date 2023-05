Parlamentares de oposição lideram em influência nas redes sociais, mostra pesquisa

A influência de políticos de oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue crescendo nas redes sociais. Segundo pesquisa da Genial/Quaest, 8 dos 10 deputados mais populares na internet são opositores.

VEJA MAIS:

A liderança de popularidade na Câmara fica com Nikolas Ferreira (PL-MG), seguido de Fábio Teruel (MDB-SP) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O único governista no ranking, André Janones (Avante-MG), caiu quatro posições em relação ao levantamento anterior.

No Senado, a oposição também lidera com folga: Cleitinho (PL-MG), Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Sérgio Moro (União-PR) são os três senadores com maior popularidade digital. Os únicos congressistas próximos ao governo que cresceram no último mês são Cid Gomes (PDT-CE) e Jader Barbalho (MDB-PA).

A pesquisa da Quaest foi realizada de 1º de abril a 2 de maio. Eis a íntegra (8 MB).