Parlamentares apresentam pedidos a Alcolumbre de leitura da CPMI do Banco Master

Parlamentares do Congresso Nacional apresentaram nesta quinta-feira (21), pedidos ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), de leitura da instauração da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar irregularidades no caso do Banco Master.

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Os deputados Carlos Jordy (PL-RJ) e Pedro Uczai (PT-SC) reivindicaram "questão de ordem" em falas no plenário e disseram haver base no regimento para a instalação da CPMI no início da sessão conjunta do Congresso.

"Apresento a presente questão de ordem a fim de requerer o imediato cumprimento constitucional e regimental da leitura e instalação da comissão parlamentar mista de inquérito, destinada à apuração de fraudes financeiras atribuídas ao Banco Master", declarou Jordy, sobre o pedido de CPMI protocolado pela oposição.

Jordy acrescentou: "A Constituição não confere margem de discricionariedade política ao presidente do Congresso Nacional para decidir acerca da conveniência ou oportunidade de instalação de CPI quando preenchidos os requisitos constitucionais."

Uczai também se manifestou a favor da obrigatoriedade da leitura de outro pedido de CPMI protocolado pelo campo progressista. "É urgente a instalação da CPI do Banco Master. Quando a extrema-direita diz que nós não assinamos a CPMI deles, mais uma razão de não termos colocado a nossa assinatura de quem propôs aquela CPMI".

O petista disse ainda: "É um teatro que estão fazendo aqui. Cada dia que passa, mostra a relação promíscua da relação de Daniel Vorcaro com a família Bolsonaro."