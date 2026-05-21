Flávio Bolsonaro pede CPMI do Master e diz que quer ouvir Vorcaro na comissão

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, pediu nesta quinta-feira, 21, ao presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), a leitura do requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar as irregularidades do Banco Master.

Em discurso durante a sessão que analisa vetos presidenciais, Flávio afirmou que "mais do que nunca é necessária" a instalação do colegiado e disse querer a convocação do dono da instituição financeira, o banqueiro Daniel Vorcaro.

"Eu quero Daniel Vorcaro e Augusto Lima sentados naquela CPMI, falando qual é a relação que eles tinham com Flávio Bolsonaro, e também qual é a relação que eles tinham com o Lula, qual é a relação que eles tinham com Alexandre de Moraes. Porque eu não tenho nada a temer. Eu não tenho nada a esconder", declarou o senador.

A manifestação foi feita após o The Intercept Brasil revelar que Flávio enviou mensagens a Vorcaro em que pedia dinheiro para o financiamento do filme "Dark Horse", produção que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O pré-candidato também afirmou que parlamentares de esquerda "têm medo dessa CPMI" e comparou o escândalo do Master ao Mensalão e à Operação Lava Jato. "Nenhum de vocês assinou. Eu assinei todas, porque não tenho nada a esconder. Porque tem uma grande diferença. Vocês entendem muito de corrupção", disse.