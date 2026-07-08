Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Parecer do MP aponta propaganda eleitoral antecipada de Lula em evento oficial

Parecer enviado ao TRE-SP aponta que declaração do presidente em evento oficial teve caráter eleitoral e continha pedido explícito de voto para as pré-candidatas ao Senado.

fonte

Presidente Lula. (Ricardo Stuckert / PR)

A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo se manifestou favoravelmente à ação que acusa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de realizar propaganda eleitoral antecipada em benefício das ex-ministras Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (PSB), pré-candidatas ao Senado. A ação foi movida pelo partido Missão, ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL), após uma declaração de Lula durante o lançamento do programa Move Aplicativos, em 19 de maio.

Na ocasião, o presidente afirmou: “Só não mexam com a Janja. Nem com a Simone, nem com a Marina. O que vocês podem fazer com elas, um dia, é dar voto para as duas. Só isso. Um dia, sabe?”.

No parecer encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), a Procuradoria entendeu que a fala teve “nítido caráter eleitoral” por enaltecer as duas pré-candidatas e conter pedido explícito de voto.

“A fala do presidente da República tem nítido caráter eleitoral, uma vez que exalta as qualidades das duas pré-candidatas ao Senado, com pedido explícito de voto, em evento oficial do Governo Federal”, afirma o parecer, assinado pela procuradora regional eleitoral auxiliar Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva.

A defesa de Lula sustentou que a declaração não teve a intenção de pedir votos, nem apresentou conotação eleitoral ou favorecimento às pré-candidatas. A Procuradoria, porém, rejeitou esse argumento e emitiu parecer favorável ao prosseguimento da ação.

A manifestação do Ministério Público foi comemorada por Renan Santos, pré-candidato à Presidência da República pelo Missão. Segundo ele, “Lula acha que está acima da lei”.

“Lula acha que está acima da lei e terá que responder mais e mais na Justiça. Bizarro antecipar a campanha das suas ministras e avisar, no dia seguinte, que não irá cumprir com as regras eleitorais. Esse cara se parece com um gângster”, disse Renan Santos.

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eleições

propaganda eleitoral antecipada

lula

simone tebet

marina silva

Janja
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

política

Zema chama operação da PF contra Bolsonaro de 'suspeita' e cobra ação contra mulher de Moraes

O contrato citado por Zema foi assinado em janeiro de 2024

08.07.26 19h52

TSE devolve Alex Manente à presidência nacional do Cidadania até as eleições

08.07.26 19h17

ELEIÇÕES

Parecer do MP aponta propaganda eleitoral antecipada de Lula em evento oficial

Parecer enviado ao TRE-SP aponta que declaração do presidente em evento oficial teve caráter eleitoral e continha pedido explícito de voto para as pré-candidatas ao Senado.

08.07.26 18h18

Tarcísio de Freitas sobre Simone Tebet e Marina Silva: 'Levaram cartão vermelho de MS e AC'

08.07.26 18h17

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Pará

Nilson Pinto deixa a Presidência do Ideflor-Bio; saiba mais

Decreto assinado pela governadora Hana Ghassan foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará desta sexta-feira

03.07.26 10h01

Eita!

Lula mostra dedo do meio durante discurso no Palácio do Planalto: 'Aqui para eles'

O ato aconteceu nesta sexta-feira, 3, durante evento no Palácio de Planalto, em Brasília

03.07.26 21h18

'indigno'

Condenado a 50 anos de prisão por assassinato do ex-sogro da filha, capitão perde patente

Para os ministros do Plenário do Tribunal de Honra, Luís Eduardo Ferreira de Mello "afrontou os princípios da ética militar, o pundonor e o decoro da classe"

06.07.26 15h34

justiça

Extradição 'não acontecerá'; volto ao Brasil se Flávio Bolsonaro for eleito, diz Ramagem

Condenado no processo da trama golpista e foragido da Justiça brasileira, o deputado federal cassado vive nos Estados Unidos

06.07.26 16h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda