Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Republicanos analisará pedido de expulsão de Manga por vídeo na sede do União Brasil

Estadão Conteúdo

O diretório do Republicanos em São Paulo recebeu pedido para análise de expulsão do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, de seus quadros. A representação foi apresentada pelo ex-vereador de São Paulo, Atílio Francisco da Silva (Republicanos).

Ele argumenta que Manga incorreu em "grave infração aos deveres de fidelidade e lealdade partidária" ao publicar vídeo na sede do União Brasil em Sorocaba declarando apoio a pré-candidatura de sua esposa, Sirlange Maganhato, à Câmara dos Deputados.

Na representação, Atílio afirma que o estatuto do Republicanos prevê punição a quem "apoiar clara ou reservadamente candidato de outro partido". O ex-vereador pediu que Manga inicialmente seja suspenso e, ao final do processo, receba a pena máxima de expulsão.

"A propaganda para um adversário político é, sem dúvida, uma conduta de extrema gravidade, que abala a confiança e expõe o partido", diz a representação.

Procurado, Manga declarou que pretende continuar no Republicanos. "Não tenho interesse de sair. Mas, como minha esposa é pré-candidata a deputada federal pelo União Brasil, ela terá integralmente meu apoio, mesmo que isso cause algum tipo de desconforto", disse ele.

O prefeito disse ainda que a postura não é desrespeitosa porque, assim como o Republicanos, o União Brasil apoia a reeleição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) a presidente.

Como mostrou o Estadão, o Republicanos avalia uma punição a Manga desde o mês passado. O presidente nacional da sigla, Marcos Pereira, disse à reportagem que havia uma "sensação clara de traição" na legenda.

No vídeo que gerou a controvérsia, Manga aparece na frente da sede do União Brasil em Sorocaba. O prédio está decorado com a foto dele e da esposa.

"A nova sede do União Brasil aqui na cidade de Sorocaba, onde a Sirlange é presidente do União Mulher. Está aqui minha foto com dela. Comenta aí: quem é mais bonito? Quem deu mais sorte: Sirlange casando com Manga ou Manga casando com Sirlange?", questionou o prefeito.

Conhecido como prefeito "tiktoker", Manga tem 3,4 milhões de seguidores na plataforma e outros 4 milhões no Instagram.

Ele foi reeleito prefeito de Sorocaba em 2024 com 73% dos votos. A Justiça o afastou do cargo em novembro de 2025 de forma cautelar, sob o argumento de que ele poderia atrapalhar investigações sobre supostos desvios na área da saúde do município.

Em março de 2026, uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Nunes Marques, reconduziu Manga ao cargo. A decisão foi confirmada posteriormente pela Segunda Turma.

O caso ainda está aberto. Manga foi denunciado pela Procuradoria Regional da República por organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, peculato, contratação ilegal e fraude em licitações. A denúncia é baseada na Operação Copia e Cola da Polícia Federal (PF). A defesa refuta as acusações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

REPUBLICANOS/RODRIGO MANGA/AVALIAÇÃO/PUNIÇÃO/EXPULSÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

TSE devolve Alex Manente à presidência nacional do Cidadania até as eleições

08.07.26 19h17

ELEIÇÕES

Parecer do MP aponta propaganda eleitoral antecipada de Lula em evento oficial

Parecer enviado ao TRE-SP aponta que declaração do presidente em evento oficial teve caráter eleitoral e continha pedido explícito de voto para as pré-candidatas ao Senado.

08.07.26 18h18

Tarcísio de Freitas sobre Simone Tebet e Marina Silva: 'Levaram cartão vermelho de MS e AC'

08.07.26 18h17

Republicanos analisará pedido de expulsão de Manga por vídeo na sede do União Brasil

08.07.26 17h41

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Pará

Nilson Pinto deixa a Presidência do Ideflor-Bio; saiba mais

Decreto assinado pela governadora Hana Ghassan foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará desta sexta-feira

03.07.26 10h01

Eita!

Lula mostra dedo do meio durante discurso no Palácio do Planalto: 'Aqui para eles'

O ato aconteceu nesta sexta-feira, 3, durante evento no Palácio de Planalto, em Brasília

03.07.26 21h18

'indigno'

Condenado a 50 anos de prisão por assassinato do ex-sogro da filha, capitão perde patente

Para os ministros do Plenário do Tribunal de Honra, Luís Eduardo Ferreira de Mello "afrontou os princípios da ética militar, o pundonor e o decoro da classe"

06.07.26 15h34

justiça

Extradição 'não acontecerá'; volto ao Brasil se Flávio Bolsonaro for eleito, diz Ramagem

Condenado no processo da trama golpista e foragido da Justiça brasileira, o deputado federal cassado vive nos Estados Unidos

06.07.26 16h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda