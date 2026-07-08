Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

TSE devolve Alex Manente à presidência nacional do Cidadania até as eleições

Estadão Conteúdo

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Nunes Marques, determinou o retorno do deputado federal Alex Manente (SP) à presidência nacional do Cidadania até as eleições. A liminar atendeu recurso diretório nacional do partido e suspendeu os efeitos de uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) da semana passada, que invalidou a eleição para o comando da legenda.

Para o ministro, manter o entendimento da Justiça do Distrito Federal poderia comprometer a organização interna da sigla para as eleições, uma vez que as convenções partidárias estão marcadas para começar em 20 de julho.

"A manutenção de vácuo na direção nacional do partido, faltando poucos dias para o início das convenções, compromete a formação regular da vontade partidária quanto à escolha de candidatos e à deliberação sobre coligações", afirmou.

Nunes Marques também apontou que a indefinição sobre o comando do Cidadania afetaria a federação formada com o PSDB, cujo acesso ao Fundo Partidário e ao tempo de propaganda gratuita em rádio e televisão depende do cumprimento da cláusula de desempenho.

A decisão do TJDFT havia suspendido os efeitos de reuniões que elegeram Alex Manente como presidente da legenda. A ação, apresentada por um grupo rival dentro do partido, alegou que a reunião que convocou o congresso nacional da sigla, em que a nova diretoria foi escolhida, foi inválida por falta de quórum.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eleições 2026

TSE

Manente

Cidadania

presidência
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

TSE devolve Alex Manente à presidência nacional do Cidadania até as eleições

08.07.26 19h17

ELEIÇÕES

Parecer do MP aponta propaganda eleitoral antecipada de Lula em evento oficial

Parecer enviado ao TRE-SP aponta que declaração do presidente em evento oficial teve caráter eleitoral e continha pedido explícito de voto para as pré-candidatas ao Senado.

08.07.26 18h18

Tarcísio de Freitas sobre Simone Tebet e Marina Silva: 'Levaram cartão vermelho de MS e AC'

08.07.26 18h17

Republicanos analisará pedido de expulsão de Manga por vídeo na sede do União Brasil

08.07.26 17h41

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Pará

Nilson Pinto deixa a Presidência do Ideflor-Bio; saiba mais

Decreto assinado pela governadora Hana Ghassan foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará desta sexta-feira

03.07.26 10h01

Eita!

Lula mostra dedo do meio durante discurso no Palácio do Planalto: 'Aqui para eles'

O ato aconteceu nesta sexta-feira, 3, durante evento no Palácio de Planalto, em Brasília

03.07.26 21h18

'indigno'

Condenado a 50 anos de prisão por assassinato do ex-sogro da filha, capitão perde patente

Para os ministros do Plenário do Tribunal de Honra, Luís Eduardo Ferreira de Mello "afrontou os princípios da ética militar, o pundonor e o decoro da classe"

06.07.26 15h34

justiça

Extradição 'não acontecerá'; volto ao Brasil se Flávio Bolsonaro for eleito, diz Ramagem

Condenado no processo da trama golpista e foragido da Justiça brasileira, o deputado federal cassado vive nos Estados Unidos

06.07.26 16h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda