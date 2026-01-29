Paraná Pesquisas: Lula lidera o 1º turno, mas empata tecnicamente com Flávio e Tarcísio no 2º

Pesquisa do instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta quinta-feira, 29, indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera os cenários testados de primeiro turno para a Presidência da República, mas empata tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em eventuais disputas de segundo turno. Já o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), seria derrotado pelo petista em confronto direto.

O levantamento ouviu 2.080 eleitores em 160 municípios dos 26 Estados e do Distrito Federal. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,2 pontos porcentuais. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08254/2026.

No primeiro cenário estimulado de primeiro turno, com Flávio como candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula aparece com 39,8% das intenções de voto, ante 33,1% do senador. Na sequência, surgem Ratinho Jr., com 6,5%; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 3,7%; o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 2,8%; o presidente do Missão, Renan Santos, com 1,5%; e o ex-ministro Aldo Rebelo (DC), com 1,1%. Não souberam ou não responderam somam 4,7%, enquanto brancos e nulos chegam a 6,8%.

Em outro cenário, com Tarcísio como candidato do bolsonarismo, Lula registra 40,7%, contra 27,5% do chefe do Executivo paulista. Caiado marca 6,6%, Zema tem 4,4%, Renan aparece com 2% e Aldo, com 1,4%. Os indecisos somam 6,6%, e brancos e nulos, 10,8%.

Na pesquisa espontânea, o atual presidente lidera com 25,5% das menções. Flávio aparece com 12,1%, seguido pelo ex-presidente Bolsonaro, com 6,3%, apesar de estar preso no Complexo da Papuda e inelegível. Tarcísio tem 1,7%. Não souberam responder totalizam 44,2%, enquanto brancos e nulos representam 6,8%.

Segundo turno

Nos cenários de segundo turno, Lula mantém vantagem numérica, mas sem se descolar da margem de erro. Contra Flávio Bolsonaro, o presidente tem 44,8% das intenções de voto, ante 42,2% do filho "zero um" do ex-presidente. Brancos e nulos somam 8,3%, e 4,7% não souberam responder.

Em eventual disputa com Tarcísio de Freitas, Lula registra 43,9%, contra 42,5% do governador de São Paulo. Brancos e nulos chegam a 9,1%, e os indecisos, a 4,6%.

Ratinho Jr. é o único adversário testado que aparece atrás de Lula além da margem de erro. O governador do Paraná tem 38,9%, enquanto o petista alcança 44,7%. Brancos e nulos somam 11,4%, e 5% não souberam responder.

A pesquisa também mostra que 51% dos entrevistados avaliam que Lula não deveria disputar a reeleição, enquanto 45,3% defendem um quarto mandato do petista. Outros 3,8% não souberam opinar.