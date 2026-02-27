Capa Jornal Amazônia
Paraná Pesquisas: Lula e Flávio empatam em cenários de 1º e 2º turno na corrida pelo Planalto

Estadão Conteúdo

Novo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 27, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estão empatados em cenários de primeiro e segundo turno para a Presidência da República.

No principal cenário de primeiro turno, Lula tem 39,6% das intenções de voto e Flávio aparece com 35,3%. Os dois estão empatados porque a margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos porcentuais. Em seguida, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD) tem 7,6% e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) surge com 3,8%. O empresário Renan Santos (Missão) tem 1,5% e o ex-presidente da Câmara Aldo Rebelo (DC) possui 0,5%. Votos em branco e nulos são 6,7% e outros 5% estão indecisos.

Em comparação à pesquisa anterior, divulgada em janeiro, Lula variou 0,2 ponto porcentual para baixo, enquanto Flávio variou positivamente 2,2 pontos porcentuais.

Já em um segundo cenário de primeiro turno, Lula tem 40,5% das intenções de voto e Flávio, 36,6%, também em empate técnico. Zema tem 4,3% e está empatado na margem de erro com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), que aparece com 3,7%. Santos surge com 1,5% e Aldo Rebelo aparece com 0,4%. Indecisos somam 5,2% e outros 7,8% disseram votar em branco ou nulo.

Em um cenário de segundo turno, Flávio tem 44,4%, e Lula aparece com 43,8%. Os dois estão empatados na margem de erro. Indecisos são 5%, e outros 6,9% pretendem votar em branco ou nulo.

Comparado com a pesquisa de janeiro, Lula oscilou negativamente um ponto porcentual. Já Flávio variou positivamente 2,2 pontos porcentuais.

Já em um cenário de segundo turno em que Lula enfrenta Ratinho Júnior, o petista tem 43,6% das intenções de voto, enquanto o governador do Paraná possui 39,7%. Neste cenário, também há um empate técnico. Votos em branco e nulos somam 10,5% e outros 6,2% estão indecisos.

Em uma hipótese em que Lula enfrenta Ronaldo Caiado, o petista tem 45,3% e Caiado aparece com 36,2%. Votos em branco e nulos somam 12,1%, e outros 6,3% estão indecisos.

A Paraná Pesquisas também perguntou aos eleitores se eles acham que Lula merece ser reeleito. Os que concordam são 43,9%, enquanto 52,2% afirmam que ele não deve ter um quarto mandato à frente da Presidência.

A pesquisa foi feita entre 22 e 25 de fevereiro, com 2.080 eleitores de 159 cidades em 26 Estados e no Distrito Federal. O grau de confiança é de 95%, com margem de erro de 2,2 pontos porcentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-07974/2026.

