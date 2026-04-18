Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Paraná Pesquisas: Flávio Bolsonaro tem 48,1% e Lula soma 40,3% no 2º turno em SP

Estadão Conteúdo

O senador Flávio Bolsonaro lidera a disputa em um eventual segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre os eleitores do Estado de São Paulo. Os dados são do Paraná Pesquisas, que mostra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro com 48,1%, contra 40,3% do petista.

O levantamento foi realizado entre os dias 10 e 14 de abril e apontou que 7,2% dos eleitores votariam em branco, nulo ou não declaram preferência por nenhum candidato neste cenário. Os que não sabem ou não opinaram são 4,3%.

De acordo com a pesquisa, em relação a fevereiro, os dois oscilaram apenas na margem de erro, que é de 2,5 ponto percentual para mais ou para menos. Na época, Flávio registrava 49,1%, enquanto Lula somava 38,2%.

Empate técnico no primeiro turno

O levantamento, registrado no TSE sob o protocolo BR08453/2026, aponta um empate técnico entre os dois candidatos mais bem posicionados no primeiro turno entre os paulistas, mas com vantagem numérica para Flávio Bolsonaro, que rergistra 39,3%. Lula fica com 36%.

Na sequência, embolados na pesquisa, estão Ronaldo Caiado (PSD), com 2,9%; Romeu Zema (Novo), com 2,6%; Renan Santos (Missão), que tem 2,1%; e Augusto Cury (Avante), que registra 1,8%.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/PARANÁ PESQUISAS/SP
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Paraná Pesquisas: Flávio Bolsonaro tem 48,1% e Lula soma 40,3% no 2º turno em SP

18.04.26 16h58

SAÚDE

Bolsonaro tem evolução clínica 'satisfatória' e 'melhora sutil' no pulmão, dizem médicos ao STF

O ex-presidente teve a prisão domiciliar humanitária concedida por 90 dias para sua recuperação, após ter alta do hospital

17.04.26 22h02

LUTO

Alckmin decreta luto oficial de três dias por morte de Oscar Schmidt

A medida foi publicada na noite desta sexta (17) em edição extra do Diário Oficial da União (DOU)

17.04.26 20h33

homenagem

Lula/X: Oscar Schmidt é exemplo de obstinação, talento e de amor à camisa da seleção

Lula também disse que Oscar uniu o País por meio dos seus "arremessos incríveis e liderança indiscutível"

17.04.26 18h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro diz que todos condenados por tentativa de golpe subirão rampa do Planalto

Confiando na saúde plena do pai, o filho de Jair Bolsonaro garantiu que o ex-presidente e outros condenados subirão a rampa do planalto, caso ele seja eleito.

11.04.26 14h53

VIOLÊNCIA

Senador Jader Barbalho pede punição rigorosa após agressão com choque contra homem em Belém

Caso envolvendo estudantes de Direito em frente a universidade na avenida Alcindo Cacela ganhou repercussão após vídeos mostrarem ataques com arma de eletrochoque; agressão teria ocorrido durante suposta “brincadeira”

14.04.26 14h47

política

Eduardo Bolsonaro 'atrapalha' e direita deve focar em Lula, diz Ciro Nogueira

Eduardo tem criticado publicamente o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), a quem acusa de dar pouco apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

13.04.26 11h41

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro tem maior taxa de rejeição, com 52,6%, contra 47,4% de Lula, aponta CNT/MDA

Foram feitas 2.002 entrevistas entre 8 a 12 de abril, de forma presencial e domiciliar, em 140 municípios de todas as 27 unidades federativas. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.

14.04.26 13h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda