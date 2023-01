Paragominas celebra 58 anos de fundação e desenvolvimento

Na próxima segunda-feira (28), a cidade de Paragominas, no sudeste paraense, completa 58 anos de fundação. A fim de comemorar o aniversário, o prefeito Dr. Lucídio Paes (PSD) está preparando uma grande festa para a população paragominense durante toda a próxima semana.

De acordo com a Prefeitura, diversas ações de cidadania serão executadas com mutirões de emissão de documentos. Competições esportivas das mais diversas modalidades vão movimentar o cenário dos esportes, com disputas concorridas, como no caso de futsal, por exemplo, que contou com 48 equipes inscritas.

A festa também vai contar com apresentações culturais com dança e música e lançamento literário também fazem parte do roteiro das comemorações. A gestão municipal programou também para este período, inaugurações de escolas, de pontes, da remodelação do Mercado Municipal, além de atividades de apoio à agricultura familiar, que é predominante na zona rural do Município.

Um dos momentos mais esperados pela população é a inauguração da revitalização do Lago Verde, que vai ocorrer no dia 20, iniciando as comemorações do aniversário. O prefeito decidiu adotar o espaço com novo paisagismo, instalação de parquinho com brinquedos para as crianças, um píer para curtir a vista do lago e uma concha acústica para receber apresentações musicais, com padrão profissional. Nos dias seguintes, 21 e 22, o Lago Verde também será palco de artistas locais e nacionais.

Desenvolvimento

A Prefeitura de Paragominas destaca que aos 58 anos, o município tem evoluído nas pautas ambientais, segundo a gestão, incluindo a preservação de rios, campanhas de arborização, proteção de suas áreas verdes, coleta seletiva de lixo e muitas outras ações que garantiram à cidade o título de Município Verde.

Além disso, a cidade tem crescido em diversos setores econômicos. No início, Paragominas tinha como principal fonte de emprego e renda a pecuária. Depois veio o período da extração madeireira, mas a pecuária continuou até hoje como uma atividade muito forte, contando com um dos maiores rebanhos de bovinos do Pará. Na agricultura, ingressou na era da soja e passou a se destacar como o maior produtor do grão no Estado.

As riquezas minerais do solo da região também levaram Paragominas a se destacar na extração de bauxita, conduzida no município por uma das maiores empresas mineradoras do mundo. No agronegócio, indústrias importantes do setor florestal completam o cenário do desenvolvimento econômico do município.

História

O município de Paragominas nasceu como parte do projeto da construção da Rodovia Belém Brasília durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek. No dia 23 de janeiro de 1961 foi lançada a pedra fundamental do futuro município, data em que se comemora o seu aniversário. A região era formada por extensas florestas até então não exploradas, um clima perfeito para o desenvolvimento da pecuária e agricultura.

O nome Paragominas foi definido em função dos pioneiros que chegaram à região, oriundos de Goiás e Minas Gerais, que juntaram Pará, com sílabas dos nomes dos seus estados, nascendo o nome do novo município.