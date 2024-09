Pará tem mais de 900 denúncias de crimes eleitorais nestas eleições

O aplicativo Pardal, desenvolvido pela Justiça Eleitoral, recebeu 925 denúncias de crimes eleitorais no Pará até às 16h34 desta sexta-feira (13/09). De acordo com a plataforma, cerca de 50% das denúncias eram relacionadas a candidatos a vereador.

No total, foram 292 denúncias contra candidatos ao cargo de prefeito, seis contra vice-prefeito, 462 contra vereador e 165 contra partido/coligação ou federação. A maior parte das denúncias é referente a atos praticados fora da internet (842 denúncias), equivalente a 91% do total, enquanto que foram registradas 83 denúncias de irregularidades cometidas no meio digital.

As denúncias são mais intensas nos municípios de Belém (120); Barcarena (81); Ananindeua (56); Capitão Poço (51); Benevides (45); Concórdia do Pará (40); e Marituba (37). Na outra ponta, os municípios com menos ocorrências de irregularidades eleitorais são Augusto Corrêa (1); Baião(1); Breu Branco (1); Cachoeira do Piriá (1); e Cametá (1).

O advogado André Leão, atuante na área eleitoral, explica que as denúncias feitas pelo Pardal são encaminhadas para apuração do Ministério Público Eleitoral do Estado do Pará. Após a análise, o advogado afirma que, se validada, pode implicar em punições eleitorais, criminais e civis aos acusados.

VEJA MAIS

“As denúncias são visualizadas e apreciadas pelo promotor competente. É importante que essas denúncias possuam provas do que ocorre, como vídeos, fotos ou documentos, não basta somente a denúncia em si, mas provas de que esteja ocorrendo uma ilegalidade que possa, de alguma forma, prejudicar o devido processo legal das eleições”, detalha.

O Pardal está disponível para celulares android e ios, de forma gratuita. Por meio dele, o cidadão pode denunciar práticas ilegais, como compra de votos, uso da máquina pública, crimes eleitorais e propagandas irregulares.

Os cidadãos que identificarem alguma conduta eleitoral ilícita, também podem fazer o registro da denúncia pelos formulários on-line do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e do Ministério Público Federal (MPF).

Em caso de violência política de gênero, o MPPA tem formulário específico. O TSE também disponibiliza o disque-denúncia SOS Voto, no número 1491, que recebe relatos de mentiras e desinformação sobre o processo eleitoral nas redes sociais.

Municípios com mais denúncias

Belém: 120

Barcarena: 81

Ananindeua: 56

Capitão Poço: 51

Benevides: 45

Concórdia do Pará: 40

Marituba: 37

Castanhal: 29

Tucuruí: 28

Santo Antônio do Tauá: 25

Municípios com menos denúncias

Augusto Corrêa: 1

Baião: 1

Breu Branco: 1

Cachoeira do Piriá: 1

Cametá: 1

Capanema: 1

Curuçá: 1

Dom Eliseu: 1

Eldorado dos Carajás: 1

Goianésia do Pará: 1