Pará prorroga benefícios de isenção no transporte agropecuário

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou que os benefícios de isenção de transporte relacionado à agropecuária estão prorrogados até o dia 30 de abril de 2024, a partir de uma articulação entre os secretários de Agricultura, Giovanni Queiroz, e da Fazenda, René de Oliveira e Sousa Júnior, o presidente da Federação da Agricultura, Carlos Xavier, e sindicatos rurais

Segundo o chefe do Executivo paraense, será prorrogado: o transporte dentro do Estado para soja, milho e calcário, na agricultura; de gado, da produção bovina, na pecuária; além de produtos como implementos agrícolas: pedra, areia, seixo, barro e outros vinculados a essa atividade. Também há benefícios de isenção para madeira. "Tudo isso para fortalecer o agro do Pará, aqueles que produzem no meio rural para gerar mais emprego e renda. Boa notícia para estimular cada vez mais aqueles que produzem e acreditam no Pará", disse Helder.