Pará ganha parceria entre Grupo BBF e secretaria de Meio Ambiente para ações socioambientais

O Grupo BBF (Brasil BioFuels) formalizou nesta quinta-feira (5) um termo de compromisso com as secretarias de meio ambiente de seis municípios do nordeste do Pará. A parceria visa implementar o "Programa de Educação Socioambiental 2025", que alcançará cerca de 80 comunidades locais nas cidades de Acará, Moju, Tomé-Açu, Concórdia, Bujaru e Abaetetuba. Durante a visita às operações do grupo, os representantes puderam conhecer os resultados das mais de 200 iniciativas socioambientais realizadas no estado.

O principal objetivo do programa é fomentar a conscientização sobre a preservação ambiental e recuperação de áreas degradadas, promovendo workshops, palestras e atividades práticas com as comunidades. Além disso, o projeto dará ênfase à educação ambiental nas escolas, incentivando crianças e jovens a adotar práticas sustentáveis, incluindo o plantio de mudas e a proteção da biodiversidade.

Ações no Pará promovem recuperação ambiental

Desde 2008, o Grupo BBF atua na recuperação de áreas degradadas na Amazônia, protegendo mais de 60 mil hectares de Áreas de Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal (RL). No Pará e em Roraima, a empresa cultiva mais de 75 mil hectares de palma de óleo, contribuindo para a recuperação ambiental, a geração de empregos e o desenvolvimento socioeconômico da região.

No Brasil, o cultivo sustentável de palma é regulamentado pelo Zoneamento Agroecológico da Palma de Óleo, que permite a recuperação de áreas degradadas até 2007 na Amazônia. Segundo a Embrapa, mais de 31 milhões de hectares na região têm potencial para o cultivo da planta.

Milton Steagall, CEO do Grupo BBF, destacou a importância do projeto para a conservação da biodiversidade e a educação ambiental. “Inserimos o cultivo da palma em áreas degradadas, conectando ambientes naturais e mitigando impactos da fragmentação dos ecossistemas. Essa parceria com as secretarias no Pará é essencial para consolidarmos o compromisso com um futuro sustentável”, afirmou.

Compromisso com as comunidades locais

O Grupo BBF mantém um Plano de Relacionamento com as Comunidades desde o início de suas operações no estado, investindo em obras de infraestrutura, serviços assistenciais e capacitação profissional. As ações reforçam o diálogo transparente e o bem-estar das comunidades, sempre priorizando o uso sustentável do solo e o incentivo a práticas agrícolas sem o uso do fogo.

“A parceria com as secretarias municipais fortalece nosso compromisso com a educação socioambiental e contribui para a preservação da floresta amazônica. Nosso propósito é gerar emprego e renda de forma sustentável, promovendo um futuro melhor para o planeta e para as próximas gerações”, concluiu Steagall.

Sobre o Grupo BBF

Fundado em 2008, o Grupo BBF é líder na produção de óleo de palma na América Latina, com uma área cultivada de mais de 75 mil hectares. A empresa também é pioneira na geração de energia renovável nos sistemas isolados, utilizando biocombustíveis produzidos na Amazônia. Suas operações abrangem cinco estados da região Norte, com 25 usinas termelétricas, três unidades de esmagamento de palma e uma indústria de biodiesel.