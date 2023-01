Pará foi primeiro Estado do país a desobstruir acampamento, diz comandante da PM

O comandante-geral da Polícia Militar (PM) do Pará, coronel Dilson Júnior, informou, durante evento na manhã desta segunda-feira (9), que o Pará foi o primeiro Estado do país a desobstruir acampamentos de apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A operação desta manhã foi realizada pela própria PM, além do Corpo de Bombeiros e da Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob).

Em sua conta no Twitter, Barbalho reforçou o dado, dizendo que, no Pará, "não vamos admitir atos terroristas e açõs como as que aconteceram em Brasília". Confira a mensagem:

O Pará é o 1º estado do país a cumprir a decisão do ministro Alexandre de Morais. O acampamento localizado em frente ao Quartel do Exército, em Belém, já foi desmontado. Aqui no Pará, não vamos admitir atos terroristas e ações como as que aconteceram em Brasília. #AquiNão — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 9, 2023

Tropas

Como foi anunciado pelo governador do Pará, Helder Barbalho, 60 policiais militares do Estado vão atuar em Brasília e saem de Belém ao meio-dia desta segunda-feira (9). Eles são lotados no Comando de Missões Especiais e no Batalhão de Choque. Uma empresa privada que atua no Pará disponibiliza aeronave para que as tropas viajem o mais breve possível para não precisar aguardar a logística da Força Aérea Nacional.

Os policiais estavam, nesta manhã, no Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp) reunidos. Além deles, o titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), Wallame Machado, e o próprio comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior, também viajam a Brasília junto com as tropas.

Os policiais ficarão no local por tempo indeterminado e vão atuar no controle de distúrbios civis e policiamento ostensivo.