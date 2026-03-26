Para 47% dos brasileiros, STF está 'totalmente envolvido' com caso Master, mostra AtlasIntel

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nesta quinta-feira (26), revela que 47% dos brasileiros acreditam que o Supremo Tribunal Federal (STF) está "totalmente envolvido" com o escândalo do Banco Master.

O levantamento aponta que 10% da população vê o tribunal como "muito envolvido", enquanto 12% o consideram "algo envolvido" e 13% "pouco envolvido". Apenas 10% não associam o STF ao caso Master, e 8% não souberam opinar.

A pesquisa também analisou a percepção dos brasileiros sobre o envolvimento de outras instituições no caso Master, incluindo o Congresso Nacional, o governo federal, o Banco Central e os governos estaduais e municipais.

Percepção sobre outros Poderes

Para 45% dos entrevistados, o Congresso Nacional está "totalmente envolvido" no escândalo. Além disso, 26% o veem como "muito envolvido" e 15% como "algo envolvido". Uma parcela de 3% considera "pouco envolvido", 2% "nada envolvido", e 10% não souberam opinar.

Em relação ao governo Lula, 43% dos brasileiros indicam "total envolvimento", enquanto 8% apontam "muito envolvido" e 6% "algo envolvido". Outros 8% veem "pouco envolvimento", 23% "nada envolvido", e 11% não responderam.

O Banco Central é percebido como "totalmente envolvido" por 28% da população, "muito envolvido" por 16%, e "algo envolvido" por 21%. A percepção de "pouco envolvimento" é de 13%, "nada envolvido" também 13%, e 10% não opinaram.

Nos governos estaduais e municipais, 25% dos entrevistados percebem "total envolvimento", 18% "muito envolvimento" e 25% "algum envolvimento". Já 10% veem "pouco envolvimento", 7% "nenhum envolvimento", e 15% não souberam responder.

Contexto do Escândalo Banco Master

O STF tornou-se central no escândalo devido à revelação de que a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, mantinha um contrato milionário com o Banco Master. Trocas de mensagens entre Daniel Vorcaro e Moraes também ocorreram no dia da primeira prisão do banqueiro, em novembro do ano passado.

Em outra vertente do caso, uma empresa da qual o ministro Dias Toffoli é sócio teria recebido dinheiro de um fundo ligado ao Banco Master. Após essa revelação, Toffoli deixou a relatoria das investigações e, posteriormente, declarou-se suspeito para participar dos julgamentos relacionados ao caso.

Atualmente, 97 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo aguardam tramitação no Senado. Somente neste ano, 11 petições foram protocoladas, sendo seis contra Moraes e cinco contra Toffoli. Ministros do tribunal consideram a situação grave, mas ainda sem um plano definido para resolver a crise.

Detalhes da Pesquisa

A pesquisa entrevistou 5.028 pessoas entre os dias 18 e 23 de março, utilizando recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do estudo é de um ponto porcentual, para mais ou para menos, com um índice de confiança de 95%.