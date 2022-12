Padre Kelmon é desligado da Igreja Ortodoxa do Peru e anuncia vinculação a outra Igreja

Ex-candidato à Presidência pelo PTB, Padre Kelmon, foi desligado da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil. A instituição divulgou uma nota em seu Facebook, na última sexta-feira (16), informando sobre o decisão, mas sem detalhar os motivos. “Decidimos canceladar (sic) a Provisão 0025/21 conferida ao Pe.Kelmon Luis da Silva. Também informamos que decidimos desencardinar (sic) do clero o Pe.Kelmon Luis da Silva e também o Pe.Lucas Soares Chagas”, diz o documento.

Com a medida, os dois religiosos ficam proibidos de ministrar os sacramentos e de falar em nome da Igreja Ortodoxa do Peru - Tradição canônica Síro Ortodoxa Malankara Indiana.

O documento foi assinado na quinta-feira (15) por Mor Francisco Ángel Ernesto Móran Vidal, arcebispo metropolitano no Peru e autoridade máxima da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru, e o Mons. Miguel, de nome civil Phellype Thiago Martins, vigário episcopal no Brasil. A Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru tem representações em diferentes países, inclusive no Brasil.

Em suas redes sociais, Kelmon publicou um comunicado informando a “excardinação” da Igreja Ortodoxa do Brasil no Peru, e sua vinculação a uma outra igreja. “Decidimos pedir INCARDINAÇÃO na Igreja Ortodoxa Grega da América e Exterior, o que foi aprovado pelo seu Santo Sínodo. O Padre Kelmon está pois apto para celebrar os Santos Sacramentos e foi ELEITO BISPO para as missões no Brasil, dentro em breve ocorrerá sua Sagração".