‘Ou faz, ou para de discutir’, diz Lula sobre acordo comercial Mercosul-UE

Em entrevista a jornalistas em Nova Délhi, capital da Índia, onde esteve para participar da cúpula de líderes do G20, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou a conclusão do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. “E temos que chegar nos próximos meses a um acordo de sim ou não. Ou faz ou para de discutir. Já faz 22 anos”, declarou o presidente, nesta segunda-feira (11).

De acordo com o ministro de Relações Internacionais Mauro Vieira, no dia 21 de setembro, uma delegação com negociadores europeus vem ao Brasil realizar um encontro com representantes do governo brasileiro. Antes, haverá uma reunião virtual, na próxima sexta-feira (15).

Em conversa com o presidente francês Emmanuel Macron, Lula falou do interesse de fechar o acordo enquanto é presidente do Mercosul. O bloco sul-americano recusou a carta adicional enviada pelos europeus em março por rechaçar as ameaças de sanção indicadas em casos de descumprimentos de regras ambientais. Lula também informou que o Brasil é contrário à participação estrangeira nas compras governamentais.

Durante a reunião com Macron, Lula disse que o bloco sul-americano está pronto para concluir o processo o mais rápido possível e que espera uma postura clara dos europeus. Para o presidente brasileiro, a carta contendo cobranças sobre questões ambientais era “inaceitável”.

Ao comentar sobre o assunto, durante a entrevista em Nova Délhi, ele defendeu um “ponto de equilíbrio”.

“Sempre tentam passar a ideia de que não é Argentina, o Brasil que não querem [fechar o acordo]. Queremos e precisamos. Mas queremos ser tratados em igualdade de condições. Acordo comercial é via de duas mãos, eu compro e eu vendo. Temos que chegar a ponto de equilíbrio”, declarou o presidente.