Edição do Dia
Política

Política

Os três candidatos do PSD são bons, mas Tarcísio teria mais chance de ganhar, diz Kassab

Estadão Conteúdo

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta sexta-feira, 30, que os três pré-candidatos da sigla para a Presidência da República - os governadores Eduardo Leite (RS), Ratinho Junior (PR) e Ronaldo Caiado (GO) - são bons, mas ponderou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), teria mais chance de ganhar.

"É evidente que Tarcísio tem um grande quadro, preparadíssimo para comandar o País. Eu mesmo e o nosso partido, o PSD, tínhamos uma posição muito clara de que se o Tarcísio fosse candidato, teria o nosso apoio. Mas ele não é", disse Kassab, reforçando que ainda na quinta-feira, 29, em visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo "deixou claro mais uma vez que não é candidato".

O presidente nacional do PSD considera que Tarcísio está certo na escolha de apoiar o senador Flávio Bolsonaro como candidato à Presidência.

As declarações foram feitas no evento Amcham Plano de Voo 2026, em São Paulo.

