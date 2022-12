Operação Nero: PF cumpre mandados no Pará e outros 7 estados após ataques Brasília

Policiais federais e civis do Distrito Federal cumprem, nesta quinta-feira, 32 ordens judiciais de busca e apreensão e de prisão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Pará, no Distrito Federal e outros seis estados: Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com a PF, a Operação Nero busca identificar e prender os envolvidos na tentativa de invasão ao Edifício-Sede do órgão, no dia 12 de dezembro deste ano, e de praticarem outros atos criminosos na mesma data pela capital federal, como a depredação à 5ª Delegacia de Polícia, além de incêndios criminosos contra veículos e ônibus.

Matéria em atualização