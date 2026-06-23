Operação Despensa Vazia mira fraudes em compra de alimentos no Ceará

A Polícia Federal (PF) deflagrou operação que investiga fraudes em licitações e desvios de recursos públicos federais destinados a compra de alimentos. Foram cumpridos nesta terça-feira, 23, sete mandados de busca e apreensão em três municípios do Ceará: Fortim, Aracati e Beberibe.

Servidores públicos e empresários estão entre os investigados.

O objetivo das buscas era apreender documentos e mídias para alimentar a investigação em curso. Com o material, a PF espera descobrir qual a participação de cada um dos investigados e para onde foram as verbas, inclusive, identificando possíveis desvios.

Em nota, a polícia afirmou que as investigações tiveram início ainda em 2025. Os agentes detectaram indícios de que a empresa investigada não teria estrutura logística para cumprir com os fornecimentos firmados nos contratos. Além disso, a corporação apresentou movimentações financeiras "atípicas".

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de peculato, corrupção ativa e passiva, fraude em licitações e lavagem de dinheiro.

A PF, que batizou a ação de Operação Despensa Vazia, contou com a colaboração da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Ministério Público Federal (MPF). Os mandados foram autorizados pela 16ª Vara da Justiça Federal.