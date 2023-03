Operação da PF que investiga corrupção e lavagem de dinheiro cumpre 89 mandados em 7 estados

A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República (PGR),deflagraram, na manhã desta quinta-feira (9), a terceira fase da Operação Ptolomeu III, que tem o objetivo de desarticular organização criminosa envolvida em ilícitos de corrupção e lavagem de dinheiro ligados à cúpula do Governo do Estado do Acre. Conforme apuração da TV Globo, o governador do Estado, Gladson Cameli (PP), que está sem seu segundo mandato, não é alvo direto das buscas nesta etapa da investigação, mas deve ter bens bloqueados e ser obrigado pela Justiça a entregar o passaporte nas próximas 24 horas.

Governador do Acre, Gladson Cameli (PP) (Secom / Acre)

Ele já havia sido alvo da primeira fase da operação, em dezembro de 2021. A operação conta com apoio da Controladoria Geral da União (CGU) e da Receita Federal (RFB). Os nomes dos alvos dos 89 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos nesta quinta-feira não foram divulgados. Além do Acre, a operação está sendo realizada nos estados do Piauí, Goiás, Paraná, Amazonas e Rondônia, além do Distrito Federal.

A ação foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que também determinou o bloqueio de R$ 120 milhões em bens dos investigados. Na primeira fase da operação, mais de R$ 3 milhões em veículos, relógios, joias, celulares e dinheiro vivo (euro, dólar e real), já haviam sido apreendidos. O apartamento de Cameli também foi alvo de buscas, naquele momento.