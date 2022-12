Operação da PF e PC contra ataques em Brasília tem 11 mandados de prisão; 4 pessoas já foram presas

Na manhã desta quinta-feira (29), a Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal deram mais detalhes sobre o Operação Nero, deflagrada com o objetivo de identificar e prender envolvidos na tentativa de invasão ao edifício-sede da PF e de praticarem outros atos criminosos no dia 12 de dezembro, em Brasília.

Segundo os órgãos, cerca de 200 policiais estão envolvidos na operação, que ocorre no Distrito Federal, no Pará e outros seis estados: Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. Foram expedidos 32 mandados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, sendo 11 de prisão e 21 de busca e apreensão.

Durante a coletiva, que começou um pouco antes das 10h, os policiais confirmaram que quatro pessoas já haviam sido presas até aquele momento, duas delas em Rondônia e uma no Rio de Janeiro.

Segundo o G1 Distrito Federal, entre os presos estão:

Klio Damião Hirano

Atilla Mello

Joel Pires Santana

Entre os alvos da operação também estão suspeitos de participação no armamento de um artefato explosivo perto do Aeroporto Internacional de Brasília, na véspera de Natal, 24 de dezembro. O empresário George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, que tem negócios no Pará, foi o primeiro preso por esse caso, no sábado (24). Ele confessou o crime e foi autuado por terrorismo.

Ao todo, segundo PF e PC, há 40 suspeitos identificados por atos de vandalismo em Brasília, mas como eles não são originalmente do DF, é mais difícil localizá-los.