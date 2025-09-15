Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

OAB repudia agressão à filha de Edson Fachin: 'Tentativas de silenciamento'

Melina, que é professora da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e diretora do Setor de Ciências Jurídicas da instituição, foi alvo de agressões verbais e de uma cusparada de um homem

Estadão Conteúdo
fonte

Melina Girardi Fachin foi agredida na universidade onde trabalha (DIvulgação)

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) se manifestou nesta segunda-feira, 15, em repúdio à agressão sofrida pela professora e jurista Melina Girardi Fachin, filha do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin. O episódio ocorreu na última sexta-feira, 12, em Curitiba.

Melina, que é professora da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e diretora do Setor de Ciências Jurídicas da instituição, foi alvo de agressões verbais e de uma cusparada de um homem ainda não identificado dentro do campus universitário. Ela também integra a Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB.

Em nota, a OAB classificou o ato como um ataque à democracia. "A entidade repudia veementemente o episódio, que afronta valores essenciais da vida democrática. A democracia exige o respeito às liberdades, ao pluralismo e à convivência pacífica, sobretudo no espaço acadêmico, que deve ser preservado como ambiente de diálogo e de construção do conhecimento, jamais como palco para violência, intolerância ou tentativas de silenciamento", diz a instituição.

A entidade também reiterou seu compromisso com a defesa dos direitos fundamentais e da dignidade humana."Reforçamos nosso empenho na construção de uma sociedade livre de intolerância e violência", afirma.

O Centro de Estudos da Constituição (CCONS), ligado à UFPR, também se manifestou sobre o caso e classificou o ataque como parte de um cenário mais amplo de hostilidade crescente.

"Este episódio não é um caso isolado. É um sintoma grave da intolerância e do autoritarismo que ameaçam transformar o espaço universitário e democrático em palco de violência e silenciamento", destaca a instituição.

Até o momento, Melina não se manifestou sobre o caso. Nas redes sociais, o marido dela, o advogado Marcos Gonçalves, classificou a situação como uma "agressão covarde". Segundo ele, o agressor era um homem branco, mas não deu outros detalhes.

A UFPR informou que "analisa a situação ocorrida com a professora Melina Fachin". "Ela será debatida em reunião do Conselho de Planejamento e Administração (Coplad) da universidade na próxima terça-feira, 16", disse, por nota, a instituição de ensino.

O ministro Edson Fachin, que assumirá a presidência do STF no fim deste mês. Anteriormente, ele era membro da Segunda Turma. Na última semana, o colegiado condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MELINA FACHIN

AGRESSÃO

UFPR

OAB

REPÚDIO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

'estamos do seu lado'

Eduardo Paes defende Malafaia após ação da PF contra pastor: 'Mexeu com Silas, mexeu comigo'

Silas Malafaia é alvo de um inquérito da Polícia Federal (PF) que apura tentativa de obstrução de justiça e coação no curso das investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro

15.09.25 17h18

votação

Bastidores: Oposição projeta mais de 300 votos por anistia; base de Lula vê chance de derrubada

As avaliações ocorrem em meio a indicativos de que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pode incluir a urgência para a anistia na pauta desta semana

15.09.25 17h08

mais um julgamento

Bolsonaro será julgado por racismo pelo TRF-4 nesta terça-feira

A ação foi motivada por declarações proferidas por Bolsonaro nos arredores do Palácio da Alvorada, nos dias 4 e 6 de maio de 2021 e em 8 de julho do mesmo ano

15.09.25 16h48

resposta a ataque

OAB repudia agressão à filha de Edson Fachin: 'Tentativas de silenciamento'

Melina, que é professora da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e diretora do Setor de Ciências Jurídicas da instituição, foi alvo de agressões verbais e de uma cusparada de um homem

15.09.25 16h19

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

julgamento no stf

Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'vou atrás de cada um de vocês'

Deputado federal admite que pode ter se "excedido", mas justifica que as palavras mais duras existem para isso

09.09.25 9h53

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro reage à condenação do pai no STF e fala em ‘virar o jogo’

Deputado federal publicou mensagem nas redes sociais após decisão que condenou Jair Bolsonaro e outros aliados por tentativa de golpe de Estado

12.09.25 8h21

'FOI LONGE DEMAIS'

Flávio Bolsonaro diz que STF 'entregará cabeça de Moraes na bandeja'

A declaração do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi feita em ato no 7 de Setembro

08.09.25 11h43

POLÍTICA

Silas Malafaia critica uso da bandeira dos EUA em ato pró-Bolsonaro: '100% contra'

Pastor diz que ficou indignado com símbolo estrangeiro no 7 de setembro

08.09.25 21h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda