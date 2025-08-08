OAB-PA realiza primeira votação online para a vaga de desembargador pelo Quinto Constitucional
Advogados poderão votar nesta segunda (11), das 8h às 18h, em até seis nomes para compor a lista sêxtupla ao TJPA
Advogados de todo o Pará participam, nesta segunda-feira (11), da primeira eleição online da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) para a escolha da lista sêxtupla do Quinto Constitucional. A votação ocorre das 8h às 18h, por meio do sistema VotaNet, do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA).
Podem participar apenas profissionais com a anuidade em dia e cadastro atualizado. Nesta etapa, será possível votar em até seis candidatos – três homens e três mulheres – entre os 12 nomes definidos pelo Conselho Seccional, após sabatina.
A lista sêxtupla será encaminhada ao Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), que escolherá três nomes para compor a lista tríplice. A decisão caberá ao governador do Pará, Helder Barbalho, responsável por nomear o novo desembargador ou desembargadora que representará a advocacia no Judiciário estadual.
Como será a votação online
O link para votação será enviado pela OAB-PA aos advogados aptos e também estará disponível no site da entidade. Para registrar o voto, será necessário fazer login na conta Gov.br e selecionar até seis nomes. O prazo se encerra às 18h.
Etapas do processo
O processo teve início em março, com a publicação do edital que exigia requisitos como:
- Notório saber jurídico;
- Reputação ilibada;
- Mais de 10 anos de exercício profissional;
- Idade entre 35 e 70 anos;
- Proibição de candidaturas de quem ocupa mandato eletivo na Ordem.
As inscrições ocorreram em abril e receberam 29 candidaturas. No dia 25 de junho, o Conselho Seccional realizou arguição de 26 candidatos, que tiveram oito minutos para apresentação e responder a uma pergunta sorteada. Após votação eletrônica, foram definidos os 12 nomes – seis mulheres e seis homens – respeitando paridade de gênero e cota racial.
Compromisso com a democracia
O presidente da OAB-PA, Sávio Barreto, destacou que o processo reafirma o compromisso da advocacia paraense com a democracia. “Todo o processo do Quinto Constitucional está sendo conduzido com rigor, transparência e ampla participação da classe, garantindo que a decisão final reflita a vontade dos advogados e advogadas do nosso Estado”, disse.
Sávio Melo, presidente da Comissão Eleitoral do Quinto Constitucional, reforçou o caráter democrático da votação. “Seguimos à risca todas as normas e prazos, com absoluta isenção e imparcialidade. Cada etapa foi planejada para assegurar igualdade de condições e a máxima lisura no resultado”, afirmou.
Candidatos à lista sêxtupla
- Anete Penna – 23
- Daniele Ribeiro – 10
- Kelly Garcia – 26
- Lia Lauria – 13
- Patrícia Bahia – 35
- Roberta Veiga – 36
- César Ramos – 21
- Gustavo Amaral – 38
- Hugo Mercês – 51
- Jarbas Vasconcelos – 44
- João Paulo Ledo – 15
- Valério Saavedra – 12
