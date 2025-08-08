Capa Jornal Amazônia
OAB-PA realiza primeira votação online para a vaga de desembargador pelo Quinto Constitucional

Advogados poderão votar nesta segunda (11), das 8h às 18h, em até seis nomes para compor a lista sêxtupla ao TJPA

O Liberal
fonte

Governador é quem irá nomear o novo desembargador ou desembargadora que representará a advocacia no Judiciário estadual (Foto: TJPA / Divulgação)

Advogados de todo o Pará participam, nesta segunda-feira (11), da primeira eleição online da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) para a escolha da lista sêxtupla do Quinto Constitucional. A votação ocorre das 8h às 18h, por meio do sistema VotaNet, do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA).

Podem participar apenas profissionais com a anuidade em dia e cadastro atualizado. Nesta etapa, será possível votar em até seis candidatos – três homens e três mulheres – entre os 12 nomes definidos pelo Conselho Seccional, após sabatina.

A lista sêxtupla será encaminhada ao Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), que escolherá três nomes para compor a lista tríplice. A decisão caberá ao governador do Pará, Helder Barbalho, responsável por nomear o novo desembargador ou desembargadora que representará a advocacia no Judiciário estadual.

Como será a votação online

O link para votação será enviado pela OAB-PA aos advogados aptos e também estará disponível no site da entidade. Para registrar o voto, será necessário fazer login na conta Gov.br e selecionar até seis nomes. O prazo se encerra às 18h.

Etapas do processo

O processo teve início em março, com a publicação do edital que exigia requisitos como:

  • Notório saber jurídico;
  • Reputação ilibada;
  • Mais de 10 anos de exercício profissional;
  • Idade entre 35 e 70 anos;
  • Proibição de candidaturas de quem ocupa mandato eletivo na Ordem.

As inscrições ocorreram em abril e receberam 29 candidaturas. No dia 25 de junho, o Conselho Seccional realizou arguição de 26 candidatos, que tiveram oito minutos para apresentação e responder a uma pergunta sorteada. Após votação eletrônica, foram definidos os 12 nomes – seis mulheres e seis homens – respeitando paridade de gênero e cota racial.

Compromisso com a democracia

O presidente da OAB-PA, Sávio Barreto, destacou que o processo reafirma o compromisso da advocacia paraense com a democracia. “Todo o processo do Quinto Constitucional está sendo conduzido com rigor, transparência e ampla participação da classe, garantindo que a decisão final reflita a vontade dos advogados e advogadas do nosso Estado”, disse.

Sávio Melo, presidente da Comissão Eleitoral do Quinto Constitucional, reforçou o caráter democrático da votação. “Seguimos à risca todas as normas e prazos, com absoluta isenção e imparcialidade. Cada etapa foi planejada para assegurar igualdade de condições e a máxima lisura no resultado”, afirmou.

Candidatos à lista sêxtupla

  • Anete Penna – 23
  • Daniele Ribeiro – 10
  • Kelly Garcia – 26
  • Lia Lauria – 13
  • Patrícia Bahia – 35
  • Roberta Veiga – 36
  • César Ramos – 21
  • Gustavo Amaral – 38
  • Hugo Mercês – 51
  • Jarbas Vasconcelos – 44
  • João Paulo Ledo – 15
  • Valério Saavedra – 12
.
